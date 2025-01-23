選舉辦公室遭打砸 市區爆發反特朗普遊行 

(本報綜述)特朗普總統就任後，波特蘭接連發生針對政府機構的破壞事件，首先是麥魯瑪縣選舉辦公室1月20日週一凌晨遭到蓄謀打雜，隨後市中心又連續多日爆發反特朗普的抗議遊行，期間發生多起塗鴉破壞事件，警方逮捕了多名涉事人員。

波特蘭警方表示，麥魯瑪縣選舉辦公室於週一凌晨2點前遭到有計劃的攻擊，導致辦公樓窗戶破碎，牆壁上被塗上「反建制」和「反政府」的塗鴉。警方根據監控錄像推測，現場有約8至20名涉事者，這些人行動迅速，僅用兩分鐘完成破壞後立即離開。

波特蘭警察局局長鮑勃·戴伊在週二的記者會上表示：「這是一場有意圖、有計劃的攻擊。目前沒有證據顯示此事件與特朗普總統的就職典禮直接相關。」他補充道，此類行為反映了一種針對政府和社會製度的意識形態，與執政黨的政治立場無關。

目前，警方正調取相關監控錄像，並與犯罪懸賞組織合作，以提供獎金獲取更多線索。同時，警方也在調查去年10月的一起選票箱縱火案，該案涉及一枚刻有「自由加沙」字樣的爆炸裝置。

同一天的1月20日，數千名示威者在波特蘭的紀念廣場集會，隨後遊行至市政廳，以表達對特朗普政府威脅民主、女性生育權和人權的不滿。與者希望透過和平遊行向特朗普政府表達訴求，呼籲在生育權利、民主與人權方面進行改革。

在選舉辦公室遭破壞後的第二天，波特蘭市中心爆發了反特朗普遊行，參與者聲稱此舉旨在抵抗特朗普的「法西斯行徑」。抗議活動於週一下午5點在河濱公園的俄勒岡戰艦紀念地拉開序幕，初期約有150人參與，但至晚上7點，遊行人數減少至不到100人，隊伍沿著西南Naito 公園大道向南行進。

警方在遊行路線中發現有人進行塗鴉破壞，並當場逮捕數名嫌疑人。波特蘭警察局使用擴音車提醒遊行者：「警方已目睹塗鴉行為，相關人員正在被逮捕。感謝那些以合法方式行使第一修正案權利的人，當犯罪行為停止時，警方將停止干預。」

隨著特朗普新一任期的開始，波特蘭作為庇護城市，可能面臨更多類似抗議活動和社會緊張局勢。當局強調，將在保障言論自由的同時，嚴厲打擊任何形式的犯罪行為，以維護社會安全和穩定。