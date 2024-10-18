選舉在即  為協助選民投票 華人聯合參政會推薦候選人名單

華人聯合參政會 (Chinese Americans United) 是一個來自華人社區的草根組織，致力於鼓勵華人主動參政議政，積極學習民主程序。這是一次大膽的嘗試。在當前社會矛盾日益激化、政治兩極化愈發明顯的背景下，來自基層民眾要求解決實際問題的呼聲往往被強調意識形態或政治正確的官腔所掩蓋。在某種程度上，反映法國六月革命的電影《悲慘世界》中的主題曲《Do You Hear the People Sing》描繪了我們當下社會的真實情況。

華人聯合參政會立基於草根，願意傾聽社區的聲音，並為在此工作和生活的人們發聲。我們聽到的是對公立教育現狀的失望，對公共安全的擔憂，以及對許多社會問題本末倒置的困惑。在試圖解決這些問題時，如果決策者缺乏基於常識的解決方案和大局觀，只著重於增加政府的開支或設立新的部門，往往反而會導致問題愈演愈烈，政府運作效率越來越低，納稅人的負擔越來越重。最終不但無法解決現存問題，反而製造出更多的新問題，並進一步加劇社會矛盾。

現在是改變的時候了。經過仔細分析，我們認為下列候選人對許多現存問題有基於常識的解決方案，對將來難以預見的問題有正確的理念和冷靜的頭腦，對千千萬萬的選民有負責的態度和關懷的誠心。現在我們社區的聲音或許還不夠強勁，但如果我們持之以恆，積極參政，相信終有一天我們的聲音會成為無法忽視的力量。

推薦候選人名單及理由

俄勒岡州司法部長：

Will Lathrop: 溫和派的共和黨人。第六代俄勒岡本地人。在州內有 Yamhill 和 Marion 縣地方檢察官辦公室工作經歷，在州外有在國際非營利機構擔任東部非州主管以打擊針對婦女兒童的犯罪的經歷。競選平台以打擊惡性犯罪而非意識形態為主。

麥魯瑪縣議員，第一選區

Vadim Mozyrsky: 前縣政委員Sharon Meieran 因為任期限製而必須離職，作為同樣以 common sense 為主的代表，Vadim 是繼承 Sharon 衣缽的最佳人選。 Vadim 在社會安全管理局擔任行政法法官，長期在社區積極活動，有移民背景，具有法律專業知識，而且與華人社區關係密切。他對無家可歸者和吸毒者問題的政策同時顧及人道關懷和社會治安，主張對縣政府資金運作增加透明度，並且強調縣政府與波特蘭市政合作施政。

麥魯瑪縣議員，第二選區

Sam Adams: 曾任波特蘭市長的 Sam Adams 在個人生活和職業生涯中頗有受人指摘之處，但和他的對手相比，仍然是我們更願意支持的較為溫和的候選人。他主張分散縣政委員會主席的權力，以更民主的決策流程糾正最近幾年低效的政策。他過去曾經在市政府制定並實施一些創造性的政策和解決方案，我們相信他可以在縣政委員會重複過去的成功。

波特蘭市長

Rene Ganzalez: Rene 可能是華人社區最熟悉的本地政治人物了，他在2022年11月獲得華人社區的大力支持，最後擊敗Jo Ann Hardesty 贏得市政委員席位。他願意聆聽各個社區，包括華人社區的聲音。他的竟選平台針對目前面臨波特蘭的許多嚴峻問題提出可行方案：大量無家可歸者，缺乏經濟適用房，恢復本地經濟，重振波特蘭的名聲，進一步改善社會治安。他過去的從政經歷表明他不憚於挑戰雖政治正確但沒有實效的政策，甚至能夠影響 Multnomah 縣政府的不良舉措。

波特蘭市議會第一選區

第一選區大致包括82街和 205 號高速公路以東的地區，華人聚居較多，因此選舉結果將對我們華人產生更直接的影響。

Noah Ernst: 是本地計程車公司的內部法務顧問，也曾是計程車司機。作為一個務實的候選人，他要求在人道地治理無家可歸者問題的同時保障社區治安。他的職業視角促使他以改善第一區的交通問題為競選平台的主要任務之一。我們相信他可以為第一區的居民生活帶來實質的改善。

Terrence Hayes: 成長於貧困一個家庭，父母皆為吸毒者，年輕時曾錮鐺入獄，現在開辦一家以清理塗鴉的公司。他的背景令他的競選活動著重於重建清潔而宜居的社區，改善公共安全，並協助小型企業及人力資源培訓。他得到 Rene Ganzalez 和 Nathan Vasquez 背書。

Loretta Smith: 曾任八年 Multnomah 縣政委員，溫和派的民主黨人，競選平台以創造工作機會，幫助更多人獲得醫療、住房、生活必需品，以及保護環境和投資教育。

波特蘭市議會第二選區

Dan Ryan: 唯一參加新市議員的現任市政委員，在其任期內推進Safe Rest Village，有效改善無家可歸者的處境，2020年五月頂住政治壓力反對進一步縮減警察局預算，投下關鍵一票。他的競選平台反映出來他在有四年從政經歷之後眼界的寬度與深度，從無家可歸者，經濟適用房，公共安全，恢復市中心，到支持教育、藝術、公園。我們相信新政府需要 Ryan 在過去四年累積的寶貴經驗。

James Armstrong: 開設眼科診所的小企業主。競選平台包括建立有經濟適用住房的社區，扶助小型企業以繁榮本地經濟和提供工作機會，監督政府稅收使用的有效性。

Tiffani Penson: 市政府僱員，熟悉市政府內部各局的運作方式。競選平台強調提供更好的市政服務，改善公共安全事件回應速度，為無家可歸者提供服務，提振當地經濟。

波特蘭市議會第三選區

Kezia Wanner: 二十餘年各級地方政府工作經驗。支持為警察局和消防隊提供充足的資金，提供更好的市政服務，與縣政府合作解決無家可歸者問題。

Steve Novick: 九年聯邦司法部環保法律師，在 Oregon 有二十多年多種從政經歷，包括波特蘭市政委員。競選平台以無家可歸者議題，打擊犯罪行為，因應氣候變化，減少青少年自殺為主。

Jon Walker: 俄勒岡州衛生局政策分析師。競選平台以無家可歸者議題和改善社會治安為主。新的市議會需要一位對現行和將來的政策可以提出詳細分析的議員。 “他希望讓波特蘭市政府變得和他一樣“無聊”，因為當政府有效運作時，它看起來往往是平淡無奇的。”

波特蘭市議會第四選區

Eli Arnold: 退伍軍人，現任波特蘭市警察。競選平台著重於無家可歸者問題和治安問題，同時兼顧對政府的問責制和恢復經濟。他得到 Rene Ganzalez 和 Nathan Vasquez 背書。

John Toran: 物業經理。在我們所研究過的候選人之中，Toran 對於市政府運作方式最為熟悉，提出的改進方案最為具體並具備可行性。他對問題不只是泛泛而談，如果你有機會閱讀他的競選平台，你會了解許多問題的解決方案需要如下棋一樣全方位考慮，並調動多種力量協同一致。

Ben Hufford: 建築師，小企業主。競選平台強調重振波特蘭和市中心，應對住房短缺，並以新政府架構為契機增進行政效率。

更多選舉資訊請上華人聯合參政會網站：https://www.cauoregon.org/elections/november-2024-general-election