選民登記　10月18日截止 同源會辦中文講座　講解提案和候選人

（本報訊）你對社會現狀不滿？希望有改變？您已滿18歲？是美國公民？那你就要積極參與11月8日的選舉，並為投出能為你發聲的一票，做好準備。

每次選舉均為華人選民提供幫助的波特蘭同源會，今年再次出動，除了到長者公寓為長者們登記為選民外，更定於11月2日下午2點到4點，在122街的Midland圖書館內舉行一場選舉中文論壇，向參加者講階今次選票上的各種提案和候選人，並會討論這些提案和候選人對我們的影響。同源會希望藉此能讓更多華人能投票，為我們的未來發聲。

但參加投票之前請留意，您必需要在10月18日（下星期二）之前登記成為選民。只要你年滿16歲就能登記為選民，但滿18歲才可投票。

如未登記成選民的，可直接到州政府的網頁sos.oregon.gov的Voting & Election然後點擊Register to Vote選用中文直接登記。又或可下載表格，填表登記，然後交回或寄回選舉辦公室。

如果您早已登記成為選民，但因搬遷、改名或改黨派，那就需要更新資料。只要點擊My Vote，您就可以輕鬆用中文的表格更新資料。

今年州政府通過了法案，規定大部份的選舉投票指南均需要翻譯成多種語言，讓更多不懂英文的合資格選民都能夠無障礙地參予投票。指南將於10月19日寄出，也可以直接在網上查看。