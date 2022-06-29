選擇，這次我對了！ 好時光中文學校期末隨筆 (讀者來稿 )

（讀者來稿）2021-2022學期已經過去了。回想女兒的學習歷程，不禁有許多感受想分享，為各位家長在培養孩子的道路上提供些參考。

作為華裔家庭，為孩子先擇公校，還是私立中文學校，一般會糾結於以下幾個問題：1、公立學校不考試也沒作業；2、數學程度淺；3、孩子習慣純英文環境後，不願意碰中文；4、公立學校師生比列過大。考慮到在美國不缺英文環境，中文又比英文難學……我還是決定給女兒選雙語學校—好時光中文學校Goodtime Chinese School。該校於2011年成立，設有雙語幼兒園、雙語小學，還有中文課後班三個分部，我女兒就讀小學部。

一開始，我對女兒的中文水平很自信，但上了一段時間我發現，女兒班裡識字多、讀書多、寫字漂亮的孩子真不少。他們用的是國內的語文書，每天有中文作業，此外還有中文閱讀課、書法課、演講課等，中文課種類多，抓得緊！昨天女兒把一學期積累的各種練習冊作業紙都帶回來了，滿滿一大袋，真是學了不少東西！日積月累的成果讓我很欣喜，女兒自己也成就感滿滿！最重要的是，孩子養成了每天寫中文、讀中文書的習慣，寫作業也不用逼著催著，少了很多“內耗”，我比以前輕松很多。

不光是中文，女兒數學的進步也很大。女兒的數學課一天兩節：英文數學課用新加坡數學教材，側重於建模思維；中文數學用國內的教材，主要訓練計算功底。朋友家老二剛上K的時候，10以內加法還要掰著手指數，上完一年K，一頁兩位數進位退位加減法的作業，一會兒功夫就寫完了。

別看孩子們之間平時都英文交流，但口算時，孩子們卻是中文思維的—直接招呼九九乘法表。雙語的最高境界，不是兩種語言說的多流利，而是要做到思維上的“雙軌”—兩種思維方式各取所長。雙軌思維，好比給孩子大腦中內置一個“谷歌導航”—孩子能在下意識的狀態中找“直達終點”的”最短路線“，又快又准。

學習中文也不用擔心英文學習，好時光的英文教學也非常成功。在5月份剛剛舉行的波特蘭小學生閱讀比賽ABOB上，好時光是唯一入圍的私立小學，也是唯一的雙語學校。好時光的學生在決賽中，從18所公立小學中脫穎而出，取得了第四名的好成績。更進一步想，如果說好時光的學生的英語水平與其他學校不相上下，那麼他們的中文就是孩子們未來的一個強項。

為孩子選擇上好時光中文學校時，學費低、師生比低、孩子學習效率高是重要原因。我比較了波特蘭的幾所私立學校的的學費，好時光是最低的。聽說Beaverton學區有的學校的師生比是1：35，甚至更多！好時光采用小班教學，師生比在1:10。這種班級規模對孩子的教育大有裨益，一是每堂課上，孩子們都有被老師提問和舉手發言的機會：二是老師可以因材施教的進行個性化教學，大大提高孩子聽課效率；三是作業老師當天審批，當面修改。

我特別喜歡好時光的課程設置：上午是中英文主課，下午是豐富的特色課：除了科學、社會、音樂、體育之外，還有中英文閱讀、中英文演講，以及硬筆書法課。在Bethany Village的小學圈內，除好時光外，步行二分鐘距離內，有跆拳道、舞蹈、美術、音樂等諸多興趣班。老師直接來好時光接孩子，或好時光把孩子們送過去。這對我這種工作忙，又想孩子課後生活豐富一些的媽媽，真是個福音！好時光特別注重學校的中國文化的傳承，每逢傳統節日，都會舉行相關活動，並在公開場合表演，鍛煉孩子們的表現能力。

想說的太多了，今天就想起這麼多。回過頭來看，我很慶幸當處給女兒選擇了好時光中文學校，可以肯定的說，她這一年過得特別充實和快樂！（供稿：曉草）

圖片說明：

小學部的音樂課，跟著非裔鼓手學打非洲鼓