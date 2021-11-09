遲來的計劃：市長建議撥款780萬元維持治安
（本報綜述）波特蘭市飽受槍擊暴力，無家者等問題困擾多年，目前已到了難以收拾的地步，政府束手無策。直至市政府剛發現今年出現意外的巨額稅收6,300萬元，政府才先後宣布撥款處理無家者和社會安全問題。有商家直評，這些都是政府一向要做的事，而不是等到有錢才做，但遲到總比不到好。
惠勒市長上週公佈他一個780萬元，維持本市治安的計劃，他在周三的新聞會中說：波特蘭市已陷入現今世代最致命的時代。市長要求市議會通過撥款700萬元予警隊，用作挽留現役警員，重新聘用已退休的警員，以及為警隊添置636部隨身攝錄機，同時亦建立一些減低罪案的項目。
惠勒市長打算為現役的長期警員提供獎金，說服他們不要退休；以及在3年內，增聘300名警員，又向首50名新僱用的警員提供25,000元簽約獎金。
市長的建議在市議會中引來激辯。議員們普遍贊成撥款擴大311非緊急救助熱線和波特蘭市街坊緊急應變單位的服務，以舒緩911目前的繁忙程度；和重聘25名已退休的警員。
一直反對警察增加人手的非裔女議員哈迪斯蒂最初反對市長重聘退休警察的建議，後表示願意聽取任何建議。有報導指因看到其他議員都支持市長的建議，她改變主意，並表示市長所提出的三個建議均可讓警察更專注於處理即時發生的罪案。
幾乎所有市議員均同意目前警隊嚴重缺人手，無法處理911的求助個案，但哈迪斯蒂認為這只是警局未有好好分配人手。她表示會繼續與警察局長溝通，了解日常的人手和工作分配情況。
哈迪斯蒂重申，警隊目前應優先處理涉及公眾安全的案件，但市長指以現時警隊的人手，改組的可能性非常低，他認為不應在沒有更多的資源下，增加警員的工作，給予現有警察更多壓力。
在4月，哈迪斯蒂說過：在未有任何具體計劃之前，她反對增加警察人手，甚至只是一人。當時，市議會通過撥款600萬元用作打擊槍支暴力，但沒有一分錢是落到警隊身上，全是給社區組織做教育等的工作。結果槍案未跌反暴升，市民大表不滿，指政府什麼都不做。
在本地做小生意的老闆們表示，已飽受罪案的煎熬。他們都說，政府早就應出手。一名酒吧東主說，政府應該每年都要有這樣的預算，不能因今次有餘錢才做。另一名老闆呼籲市議員不要再耍政治手段，要立即行動，他們要明白現已是逼在眉睫，需要立即撲火，而非左轉右轉，拖長時間去達到目的。
類似的計劃去年市長已提出過，但未獲議員通過，今次捲土重來，市長表示，他有信心議員會支持，因為市民大眾已大聲要求社會有安寧，而市民所指的不單是投資在社區，教育等，而是馬上需要出動警察來維持治安。
市長辦公室表示，今次難得的一次歷史性盈餘，正好讓政府可利用這筆意外的資金來穩定社會。議員們將繼續進行討論，市長有信心這些建議將可改變現狀，他向市民表示，援助馬上就到！