遣返非法移民？俄勒岡州已備好「工具包」保護移民！

(本報綜述)隨著川普上臺后可能出現的新一輪的非法移民打擊政策，俄勒岡州迅速行動，推出了一份名為「庇護承諾社區工具包」（Sanctuary Promise Community Toolkit）的雙語指南，旨在幫助居民和地方政府應對潛在的聯邦移民執法行動。這份工具包由州檢察長艾倫·羅森布魯姆主導制定。

俄勒岡州在1987年就通過了全美首個「庇護州」法案HB 2314，當時的立法目的是限制州和地方執法資源被用於協助聯邦移民機構抓捕無證移民。檢察長羅森布魯姆表示，這項法案代表了俄勒岡對移民群體的基本承諾：「每個人都有權在俄勒岡安全地生活、工作、學習和娛樂。」

然而，隨著移民政策在全國範圍內成為黨派對立的焦點，這一承諾也面臨越來越大的壓力。新推出的工具包正是為了應對可能出現的聯邦壓力，幫助居民了解如何保護自己的權利。

工具包內含豐富的資源，目的是為居民提供切實可行的指導，包括：

應對執法的常見問答：如如何應對ICE（移民及海關執法局）的突襲，遇到執法人員應該記錄哪些信息。

舉報熱線：設立專線，供居民報告潛在的庇護法違規行為。

法律背景文件：簡要回顧1987年法案的通過過程，並提供相關法律支持材料。

社區教育資源：幫助居民了解庇護法律以及如何保護自己和家人。

此外，工具包還包含一個針對執法偏見行為的響應指南，支持地方社區處理潛在的歧視和不公。

俄勒岡州長期以來被視為「庇護州」的典範。州政府設有專門的熱線系統，用於監控可能違反庇護法律的行為，並鼓勵居民在需要時舉報任何違規情況。這次的工具包無疑進一步強化了俄勒岡對移民群體的支持。

羅森布魯姆在聲明中說：「庇護承諾不僅僅是一項法律，它是一種對正義和公平的基本承諾。」她還指出，工具包是為了確保地方政府、企業和居民都能在面對潛在壓力時更好地保護移民群體的基本權利。

工具包的推出恰逢美國對非法移民的政策可能再次收緊之際。近期，隨著聯邦執法行動的增多，全國各地的移民群體感到不安。俄勒岡州希望通過這一舉措，傳遞一個明確的信息：這裡是一個安全的庇護之地。