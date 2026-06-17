達標率94%和11%的學校拿一樣經費公平嗎？

（本報綜述）波特蘭一所小學有94%的學生達到年級閱讀標準，另一所只有11%，但兩校拿到的州政府閱讀補助比例卻差不多。這讓不少家長和教育團體質疑：最需要幫助的孩子，是否真的拿到了更多資源？

所謂「閱讀達標」，就是孩子能不能讀懂自己年級應該掌握的文章，包括認字、理解內容和抓住重點。若長期不達標，不只語文成績會受影響，數學、科學等科目也可能越來越吃力。

非營利組織Oregon Kids Read提供的資料顯示，波特蘭Access小學有94%的學生閱讀達標，Alameda小學為85%；但Lent小學只有21%，Rosa Parks小學更只有11%。然而，4所學校獲得的閱讀補助，都占學區總額約1.5%至2%。

這筆錢原本就是用來幫助閱讀能力最落後的學生。俄勒岡州議會2023年批准1.2億美元早期閱讀計劃，2025年又追加1億美元，可用於聘請閱讀輔導員、培訓教師、購買教材和提供小組或一對一輔導。

爭議在於，州政府把錢先發給各學區，再由學區決定如何分配。由於大多數學校的閱讀成績都還沒有恢復到疫情前水平，幾乎所有學校都符合拿補助的條件，原本應優先照顧最落後學校的經費，可能因此被分散。

支持目前做法的人認為，每所學校都有閱讀落後的孩子，成績較好的學校也需要教材和教師培訓。但反對者指出，公平不等於平均。當一所學校近九成學生沒有達標時，它顯然需要更多老師、更密集的輔導和更多時間。

州教育部表示，多數學區已優先把資金投入高需求學校，並正聯絡分配受到質疑的學區。不過，州府目前仍未公布哪些學區存在問題，也沒有清楚說明最落後的學校到底拿到多少錢。

對家長來說，問題其實很簡單：有限的教育經費，是每所學校平均分，還是應該讓最落後、最需要幫助的孩子多拿一些？這場爭議的核心，正是真正的公平究竟應該怎麼算。