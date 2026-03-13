道路坑洞太多沒錢修？ 波特蘭計劃增收「交通公用費」 

（本報綜述）為填補長期資金缺口、修復日益惡化的道路與人行道，波特蘭市政府正考慮向居民與企業收取新的「交通公用費」（transportation utility fee），未來每戶家庭可能需每月支付約 12美元，用於維護城市道路與交通基礎設施。

市府官員表示，波特蘭道路、單車道與人行道狀況正在持續惡化，許多路面出現裂縫與坑洞。市議會副主席奧莉維亞·克拉克直言，目前道路狀況「令人難以接受」，甚至形容為「系統性失敗」。

根據市府資料，目前波特蘭約 65%以上的道路狀況被評為差或非常差，而交通基礎設施累積維修需求已高達66億美元，僅過去一年就增加 6億美元。

為解決問題，市政府正在研究多項新的籌資方式，其中最主要的方案是交通公用費。如果方案通過，收費大致如下：

每戶住宅：約每月12美元

公寓住戶：約每月8.40美元

商業與非住宅物業：約每月61美元

市府估計，這項費用每年最多可為城市帶來約4670萬美元收入。不過官員也坦言，即使新增收入，也難以完全填補龐大的維修缺口。

除了道路費外，官員還在研究其他收入來源，包括：

對挖掘道路施工的公用事業公司徵收道路修復費（每年可帶來約2200萬美元）

對DoorDash、Amazon、FedEx等配送服務收取 每筆最多50美分的配送附加費（每年最多約1350萬美元）

波特蘭市長 基思·威爾森已公開支持交通公用費方案，認為這能確保所有居民與企業共同負擔道路維護成本，同時減少對燃油稅收入的依賴。

波特蘭市議會預計 未來一個月內討論並提出最終方案。如果通過，新費用可能成為城市多年來首次固定的道路維護資金來源。