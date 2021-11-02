過期車牌和駕駛執照的寬限期已到 務必於12月31日前辦理續牌手續

（本報訊）因疫情未有辦理過期車牌或駕照的民眾要留意，政府給予的寬限期即將屆滿，

DMV 已向3萬人士發信，提醒民眾要盡早到DMV 辦理續牌，以免碰到年底限期前的擠迫情況。辦理過期的續牌手續截止日期：今年12月31日。

由於在疫情期間DMV 關閉所有辦事處，及後重開亦只會對預約辦理手續人士開放，導致眾多過期證件積壓未能及時處理。為此，州政府今年立法，向所有過期車牌和駕駛執照設寬限期，至今年12月31日。

民眾亦應留意，DMV在疫情期間加入了多項在線服務，例如：預約、更換新證、申請駕駛許可證等，藉此減少民眾親自到訪辦事處的人數。民眾前往 DMV 之前，可先查看一下 DMV2U 的網站。

另外，DMV行政人員表示：“如果車子已賣掉而你沒有及時通知DMV，DMV紀錄上就仍顯示你是車主, 為保護自己避免收到違泊罰單或拖車費, 請上網並通知DMV銷售的情況。”

DMV亦表示，如民眾需親自到辦事處辦理手續，相信也不會等候太久，因為大半到場的人士均早透過網上預約。

此外，從 2023 年 5 月開始，所有民眾均需持有由聯邦認可的身份證明才能在美國境內乘坐飛機，除護照外，就是指全新的Read ID真實身份證。如要更換新駕照時，就可申請全新的真實身份證，民眾應留意申請時所需要的文件。