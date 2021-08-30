過去的周末：5,545宗確診病例，40人死亡 Tillamook和Josephine 縣求冷藏車放屍體



隨著本州疫情不斷升溫，新冠死亡人數激增，不小較細的小城鎮已不能應付這情況。俄勒岡州緊急管理局週六傳出，位於西北海邊區的Tillamook縣 和位於本州西南部的Josephine縣均向該局提出要求，要冷藏貨車來放新冠病人的屍體。

Tillamook縣緊急管理官員在提出要求時指出，該縣唯一的殯儀館法例規定只能同時最多放有9具屍體，而目前的需求已遠超這數目。該名官員更指出，由於有工作人員感染新冠病，所以沒有人手將屍體運到鄰近的縣，再加上近期該縣自殺的人亦增多了。

根據當地報章報導，該縣由8 月 18 日到 8 月 23 日之間，共有6例死亡病例，比疫情開始以來的總死亡人數5人還要多。而在過去的一星期，該縣的死亡人數更激增至11人。當地的議員懇求居民接種疫苗，並承諾會繼續推動當地居民接種疫苗。

Tillamook 縣成年人的完全接種率有55%，部份接種率也有70%。

州緊急管理局從Klamath 縣調動借出的冷藏貨車已於上週五到步。

至於Josephine 縣，當地無論是醫院或是停屍間全部都「全滿」，而擠滿醫院的幾乎全是未有打疫苗的，該縣的疫苗接種率只有53%。

Josephine 縣從不向公眾宣傳接種疫苗的事，有記者表示，在月初與當地官員的一場會面中，該縣一名前少數派共和黨領袖貝爾奇格就說過：“我不會把任何人綁起來，給他們接種疫苗。”同時當地官員更一再質疑疫苗的功效，暗示激增是由墨西哥移民引起的，而他們對公眾稱疫苗是未經證實的藥物。

縣內的Grants Pass市的醫院工作人員說，由於新冠病例激增，他們的停屍房已經滿了。醫護人員均表示，當地整個社區正處於健康危機中，這情況是從未有過的。

該縣緊急事務經理 Emily Ring 向州緊急管理局要求的，是一輛可載20到48具屍體的冷藏車，她指出縣內的醫院每天停放屍體的數目均超出了容量，而縣內的5家殯儀館和3個火葬場的也幾近容不下了。

州緊急管理局將從Yamhill 縣調動一輛冷藏卡車到Josephine 縣，解決該縣的燃眉之急。

在過去的周五、六、日的三天，本州新增有5,545宗確診病例，40人死亡，死者年齡由21歲到94歲。全州住院的新冠病人有1,120，需入住監護病床的有316人。

有最多新增病例的是：麥魯瑪縣583宗、Lane縣529宗、馬里恩縣528宗、Jackson縣486宗、卡加瑪士縣452宗、華盛頓縣451宗。