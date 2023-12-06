過去十年您有買過雞肉嗎？您或有資格獲得集體訴訟賠償

(本報綜述)在過去的十年裡購買過雞肉的俄勒岡居民，可能有機會參與一項總額高達1.81億美元的集體訴訟賠償。這場涉及美國家禽業的訴訟聲稱大量鷄肉企業存在價格操縱，並已引起廣泛關注。

這場集體訴訟名為 「反肉雞托拉斯訴訟（終端用戶消費者訴訟）」，目前正在美國伊利諾北區聯邦地區法院審理。原告聲稱，自2009年1月1日起，被告及其共謀者共謀限制雞肉供應，固定、提高和穩定價格，違反了聯邦和多個州的消費者和反托拉斯法。此案涉及的被告包括Fieldale、George’s、Mar-Jac、Peco、Pilgrim’s、Wayne 和Tyson等家禽加工商。

集體訴訟是一群人因相似損害聯合起訴共同被告的法律程序。代表原告提出指控，法院一旦接受，同類別的其他受害者將自動納入訴訟。這種法律手段通常用於解決大規模的法律爭議，如消費者權益或勞動糾紛。

如果您在2009年1月1日至2020年12月31日期間，購買過生雞或冷凍生雞肉，無論是分割好了的雞腿、雞胸、雞翅或是其他部位，抑或是整雞，都可能資格申請。申請人需要是24個特定州或華盛頓特區的居民，俄勒岡州居民也符合申請資格。

申請賠償的方式是在Overchargedforchicken.com提交申請表格。提交申请时，您需要提供以下個人信息：索赔人姓名（个人或企业名称），地址，電話和電子郵件。此外，您需要提供您在2009年1月1日至2020年12月31日期間，並估計每月購買的雞肉包數以及估計的花費。申請的截止日期為2023年12月31日。

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