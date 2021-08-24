過去三天新增4,701宗新冠確診病例
過去三天新增4,701宗新冠確診病
俄勒岡州衛生局今天（23日）公佈，在過去的五、六、日，三天一共新增了4,701宗確診病例，有24人死亡，住院人數繼續上升至937人，其中有253人住在監護病床。
4,701宗確診病例中，周五有2,330宗，周六有1,207宗，周日有1,164宗。
全州醫院床位幾乎爆滿，全州目前只有47張可用的監護病床。Legacy醫院今天宣佈，在未來兩星期要停止所有非緊急的手術，因為他們已不能預測到未來要入院的新冠病患人數。
在俄勒岡醫科大學（OHSU），醫護人員，特別是負責監護病床的都已筋疲力盡，他們說，病房內已無法保持社交距離，不斷要加開床位。除了分秒必爭的照顧病人，他們還要回答病人家屬的電話提問。人手不足，令到醫護人員的工作更加困難，為了盡量拯救生命，他們都已加班多時。OHSU的醫護表示，這是他們見過最多的新冠病人，而且年紀越來越輕，幾乎全部都是未有打疫苗的。他們指出，人們根本不能想像感染新冠病毒後是多麼的痛苦和恐俱，而且受苦的不只是一個人，其家人亦身陷痛苦中，他們透過視頻看著自己的親人受盡病毒的折磨，甚至孤獨的離世。醫護都表示，新冠病目前是可以預防的，民眾應立即接種疫苗。
州衛生局呼籲要進行病毒檢測的州民，請盡量避免使用急症室服務。
在這三天內，有最多新增病例的有Lane 縣659宗，麥魯瑪縣582宗，華盛頓縣401宗，Douglas 縣398宗，卡加瑪士縣366宗。截止周日，本州的累計確診病例有257,644宗，累計死亡有3,036人。