運動品牌Under Armour決定搬離波特蘭

（本報綜述）運動品牌Under Armour將關閉波特蘭鞋類辦公室，把大部分職位遷往紐約及馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）公司總部，為近年持續承壓的波特蘭鞋業再添一記打擊。

報道稱，Under Armour波特蘭辦公室目前約有60名員工。公司表示，關閉現有辦公室後，只有少數職位會被裁撤，多數員工可轉往美國東岸工作。不過，願意搬家的員工有多少，目前尚不清楚。

Under Armour表示，整合團隊有助加快決策、加強合作，並讓不同部門更集中地服務運動員和發展品牌。

公司計劃在2026年底前於波特蘭另租一間「小得多」的辦公室，但目前尚未簽訂租約。這意味著Under Armour不會完全撤出波特蘭，但本地業務規模將明顯縮小。

Under Armour於2017年進駐波特蘭，在市中心南面的Duniway公園旁租用一座由舊基督教青年會改建、面積約7萬平方英尺的辦公樓。公司當時希望利用波特蘭由Nike及Adidas帶動的鞋業人才和設計資源，擴大運動鞋業務。

但Under Armour近年整體經營不佳。去年公司鞋類銷售額下降10.8%，至約11億美元；其股價在過去5年內累計下跌約70%，6月16日收盤價僅為5.66美元。

這次撤離也反映波特蘭鞋業面臨的更大困境。Nike近年銷售和股價同樣承壓，並已進行多輪裁員。鞋業曾是波特蘭最具代表性的產業之一，吸引大量設計、行銷、工程和供應鏈人才，但疫情後相關職位持續減少。

數據顯示，大波特蘭地區就業人數較2019年下降2.4%，而同期全美就業仍在增長。對本地居民而言，Under Armour關閉大型辦公室不只是公司搬遷，也代表又一批高薪專業職位可能離開俄勒岡。