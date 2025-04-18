遊民問題與生活成本成居民最大關切

（本報綜述）根據波特蘭市預算辦公室於4月15日公布的「2024波特蘭城市洞察調查報告」，波特蘭居民普遍對城市的自然環境與餐飲娛樂表示肯定，但對於遊民問題、生活成本與公共安全仍感憂慮。其中，遊民問題被視為目前城市面臨的最大挑戰。

本次調查由波特蘭市預算辦公室與波特蘭州立大學社會服務研究所合作進行，於2023年6月3日至10月28日之間收集了約4,200名居民的回應。受訪者被問及對城市在可負擔性、市政服務、文化藝術等方面的滿意度。

調查重點如下：

最滿意項目：自然景觀與戶外空間（平均得分18/5）、購物與餐飲設施，約75%的受訪者給予正面評價。

最不滿意項目：道路維修（平均得分98）與市府核發許可服務（2.27），皆低於「略感滿意」標準。

公共安全方面：消防應變服務評價良好，但警察服務僅獲得「普通」評價。整體而言，約74%居民表示白天在社區內步行感到安全，夜間僅有約45%感到安全，東波特蘭與市中心居民的安全感更低。

當被問及「城市面臨的最大挑戰」時，高達85.4%的受訪者選擇了遊民問題，其次為生活成本（73.3%）與社區安全（59.7%）。

波特蘭市長凱斯·威爾遜（Keith Wilson）表示，這份調查反映了市民的真實感受，市府有責任據此改善城市生活品質。「我們必須正視這些結果，特別是在公共安全、遊民與生活條件方面。」

本次調查結果也將納入市府即將推行的「波特蘭績效計劃」中，用於衡量各項市政服務成效，並作為編列預算的重要參考依據。

面對預算短缺與市政資源分配壓力，市行政主管喬丹坦言：「市府要在滿足市民期待與確保長期財政穩定間取得平衡，確實是一大挑戰。」