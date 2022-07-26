

麥縣提前為重點住戶提供降溫設備

據預測，受高溫氣候影響，今周波特蘭大部分地區的氣溫將升至三位數。

去年，氣溫達到116度，造成麥魯瑪縣69人在高溫中喪生。

為此，在今年高溫到來之前，麥魯瑪縣吸取去年教訓，提前一周做了準備，為包括低收入和居住在都會密集地段的住戶提供散熱降溫設備。

麥縣通訊副主任丹尼斯·特里奧特表示，在去年夏天那次熱浪中喪生的，大多是沒有降溫設備的獨居者。今年，我們提前對區域內主要建築物和獨居者，進行了了解、登記和聯繫，通過與住戶接觸與知會，進行該項外展計劃。」

「根據掌握的住戶清單，為易受熱家庭安裝了近 80台散熱降溫設備。其中包括便攜式、窗式空調等，並教會他們如何使用。」丹尼斯·特里奧特說。

為應對高溫來臨，該縣與波特蘭市同時宣佈進入緊急狀態。並宣佈開放避暑中心。 丹尼斯·特里奧特稱，TriMet 還免費接載有需要人士前往這些避暑中心。

無家可歸者服務聯合辦公室還向居住在戶外的露宿者分發了15,000 多瓶水、數百條冷卻毛巾和噴霧瓶。

在高溫的天氣下，如何既保持室內涼爽，又節省水電費成本？俄勒岡州能源信託基金高級項目戰略經理魯巴多提出五點建議，供您參考。

一、最好的辦法之一，還是利用窗戶，控制光線和熱量以及空氣的交換與流通。

白天關上窗戶和百葉窗或窗簾，將熱源屏蔽於窗外，保持戶內溫度；夜晚來臨時，如室外氣溫低於室內，即打開窗戶，讓戶外新鮮空氣與室內交換流通。

二、凡是帶有電機的電器設備，都會給室內增加熱量。盡量不使用大型電器，如爐子、烤箱和洗碗機等，可用微波爐、空氣炸鍋及在戶外燒烤。

三、風扇可以為房間降溫。如果您有吊扇，請確保它逆時針轉動。將產生下沉氣流和微風使室內降溫。而空調裝置會為水電費增加數值，控制使用可以為您省錢。

四、適當提高房間空調溫度，可以達到成本的節省。將調控器的溫度提高5到10度，可以節省至少10% 的制冷消耗。

五、檢查門窗縫隙的泡沫粘合材料，堵塞一切縫隙，使之處於密封狀態，避免熱量的侵入。

讀者們也可考慮逛逛商場，或到圖書館也可，麥魯瑪縣的Holgate 和Gresham圖書館由26日至28日延長開放時間到晚上9時，放便民眾。