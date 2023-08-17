連續幾天酷熱天氣 麥縣報告兩宗疑似熱死個案

（本報綜述）大波特蘭地區連續幾天受到酷熱天氣的來襲，在周一市區的溫度高達106度，麥魯瑪縣衛生局周二發佈消息，表示出現兩宗疑似熱死個案。

根據法醫辦公室的報告，在波特蘭的東南區發現一人死亡，當時記錄得的氣溫有106度。另一人是在送醫後死亡，初步懷疑死亡是與高溫有關，實情還有待進一步的檢測才能確定。

在周一，波特蘭國際機場錄得108度的高溫，在Troutdale市的溫度更高達110度。

麥魯瑪縣衛生局健康家庭和社區經理哈格蒂表示：“每一宗死亡事件對社區都是一個沉重打擊，因為我們知道這死亡是可以預防的。”她又提到，每一個暴露在這種強度的持續高溫下的人都是處於危險之中。

波特蘭市和麥魯瑪縣在本周均宣布進入極高溫緊急狀態，在周一和周二均對外開放了三個日間降溫中心。

麥魯瑪縣去年至少有五人因高溫死亡。前一年，在一場史無前例的熱穹事件中，僅麥魯瑪縣就有至少54人死亡。根據該縣發布的一份報告，死者大多是長者，獨居，以及家中沒有空調。大多數受害者是白人，其中大多數是男性。

美國國家氣象局已發布周一至周三的酷熱警報，其中包括尤金至朗維尤（Longview）的內陸地區以及峽谷以東至胡德河（Hood River）的地區。