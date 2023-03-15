逢星期三不開車到市中心 政府獎勵您

（本報綜述）波特蘭交通局（PBOT）與Here for Portland組織合作，在三月和四月推出Ride Every Wednesday（每周三乘車）運動，鼓勵市民不開車到市中心，這樣做的市民有機會可獲得由交通局送出的一份特別獎品。

即日起至4月26日，逢週三交通局都會在市中心設立一些快閃pop-up攤位，讓那些不開車到市中心的人士可喝免費咖啡，換取獎品，又或贏得價值50元的積分。

據PBOT稱，該活動旨在慶祝自2019年以來完成的26個Rose Lane 項目。Rose Lane 項目改變了整個城市的交通路線，優先考慮交通繁忙地區的公共汽車和有軌電車。

該局表示，該項目加快通勤者的交通速度，隨著本市的交通繁忙情況即將恢復到疫情前的水平，交通問題日益受到關注。

負責本市交通局的市議員明格斯．馬普斯（Mingus Mapps）在聲明中說：“我很高興看到更多市民選擇既省錢又能減碳的通勤方式。” “隨著許多在市中心上班的市民重返辦公室工作，我希望他們能夠體驗到在市中心乘坐公共交通工具、騎自行車、步行等出勤方式，是多麼方便和實惠。”

此外，PBOT表示，過去幾年推出的波特蘭有軌電車乘客大使和Trimet安全行動計劃，已令到乘坐公交的市民更安全。