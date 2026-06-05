造紙廠爆炸釀11死 河中發現2000條死魚

（本報綜述）華盛頓州朗維尤（Longview）造紙廠爆炸災難造成11名工人死亡後，環境影響仍在持續浮現。華盛頓州生態局表示，清理人員已在造紙廠附近的排水溝渠系統中撈起約2000條死魚。不過，當局表示，朗維尤市飲用水目前仍然安全，哥倫比亞河也仍開放釣魚與休閒活動。

這起災難發生在上週二清晨，地點是位於朗維尤的造紙廠。事發時正值員工交接班，一批工人位於附近休息室和行政辦公區，一個化學儲槽突然破裂，造成嚴重傷亡。部分遇難者遺體花了數日才被尋回，最後一名遇難者也已在週末確認身份。遇難工人年齡介於27歲至58歲之間，其中有人已在該廠工作多年。

環境部門表示，儲槽破裂後，估計有55萬至57萬加侖高度腐蝕性化學漿液外洩。這種物質在造紙業中被稱為「白液」（white liquor），是一種強鹼性化學混合物，若大量進入水體，可能改變水的酸鹼值，對魚類和水生環境造成傷害。

州生態局指出，死魚數量在週末急劇上升。上週五通報只有23條，週六增至約200條，到週日晚間已達約2000條。多數死魚是在排水系統西端主要抽水站附近的Coal Creek Slough被發現。當局認為，這些魚可能是在靠近造紙廠的污染區域死亡，之後在沖洗溝渠系統時被水流帶出。

事故發生後，清理人員使用抽吸車和泵浦，從廠區移除部分化學物質。但部分漿液仍進入造紙廠排水網絡。該排水系統包括溝渠、堤岸和水道，穿過朗維尤的工業區和住宅區，最終與哥倫比亞河相連。

為了稀釋可能存在的化學物，清理人員持續使用來自市政消防栓、考利茨河（Cowlitz River）和Lake Sacajawea的水沖洗廠區附近溝渠，沖洗後的水流入哥倫比亞河。州方表示，目前對溝渠水和河水進行的酸鹼值檢測顯示，pH值仍在正常範圍內。

當局也表示，造紙廠及附近社區的空氣監測，尚未發現有害氣體。朗維尤市飲用水井也未受影響，居民飲用水目前安全。

不過，市府仍在部分水道附近設置警告標誌，提醒居民和寵物避免接觸附近溝渠、堤岸和排水道，因為這些區域仍可能存在化學污染風險。