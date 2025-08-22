逛翡翠夜市 趕國際大集 觀賞精彩文藝演出 品嚐地域特色美食

（本報記者俄廣才攝影報導）由APANO、波特蘭社區學院、翡翠社區聯合舉辦的「翡翠區國際夜市」，經過精心籌備，於8月16日下午3時至晚10時，在東南區社區學院廣場成功舉辦。

翡翠區國際夜市集展現亞裔地域文化藝術表演、特色美食，以及商品展銷、服務諮詢等為一體，成為本地亞裔社區視覺藝術欣賞與風味美食品嚐的一場文化盛會

自下午五時起，本地著名鼓樂團（The Last Regiment of Syncopated Drummers）、波特蘭藝術與文化舞蹈隊、蝴蝶芭蕾舞團、俄勒岡柬埔寨舞蹈團、日本風情舞團、白蓮醒獅團、知名歌手 Rachel Wong 友情出演，以及巔峰武術學院、老撾舞蹈團、麥克丹尼爾高中啦啦隊、墨西哥舞蹈隊，波特蘭太鼓隊等文藝團體及個人，在連續五個小時的文藝表演中，以精湛的技藝為觀眾奉獻了一台精彩紛呈的視覺藝術盛宴。

以高樁舞獅而聞名的白蓮醒獅團，於當晚七時在鏗鏘的鼓樂聲中震撼開場。

隨著鼓點的節奏，醒獅在高樁上的表演活靈活現，時而威武勇猛，時而俏皮可愛。跳躍、翻滾、騰挪，每一個動作都干凈利落，展現了舞者們高超的技藝與膽魄，引得觀眾們陣陣喝彩。嗨翻全場的高樁舞獅，成為了本屆藝術表演中備受關注的亮點。

本年度的文藝表演極具地域風情，節目編排新穎，內容豐富多彩、形式各具魅力，同時在傳統藝術表演中融入了現代元素，展示了各族裔地域風情與藝術特色，令觀眾耳目一新。

在波特蘭，體驗夏日美食與文化娛樂的最好方式之一，就是「逛翡翠夜市、趕國際大集」。

無論您是經驗豐富的美食愛好者，還是初次到訪，地道的特色美食都會以其富豐且獨特的風味點燃您的味蕾，為您提供體驗豐富美食的絶佳機會。

今年是舉辦翡翠區國際夜市的第九個年頭，匯聚了來自中國、越南、緬甸、菲律賓、韓國、印度等多個社區的數十家美食攤位，從手工水餃到現場燒烤、擼串、各類小吃、特色飲品應有盡有。

用「擦肩接踵」形容翡翠夜市美食街的熱鬧程度絕不過分。大多的攤位前都在排著十幾人甚至幾十人的長隊，挪步於香氣四溢與色彩繽紛的攤位之間，不僅可以探索各族裔獨特的烹飪創意，還可直接欣賞攤位裡面熱情的廚師們的精湛手藝。

翡翠夜市不僅僅是一個美食廣場，更是一種體驗。在這裡，文化故事和地域風味交匯，為您打造一場難忘的美食之旅。無論您是享受香脆的鷄翅、品嚐新鮮的手工水餃，還是啜飲冰鎮啤酒現場擼串，每一口都是對逛翡翠夜市美食街的絕美感受。

本屆夜市還設有多家商品銷售，及住房、醫療、教育、就業等諮詢服務攤位，深受民眾歡迎。

Oregon Community Foundation, Trimet, Raimore, Multnomah County Health Department, Travel Portland, Point West, NOAH, PGE, Energy Trust of Oregon, PBOT, Fubonn, Republic Services, Portland Nursery, Prosper Portland, 以及波特蘭新聞等機構，為本年度翡翠區國際夜市提供了友情贊助。