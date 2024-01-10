通訊商Verizon因不當收費判賠1億

(綜合報道)總部位於新澤西州的無線通訊巨頭Verizon前一段時間因不當收費面臨集體訴訟，近期已同意支付1億美元來解決一項集體訴訟，這將使Verizon的部分用戶有資格申請賠償，最高 可領到100元的和解金。

此次集體訴訟由新澤西州高等法院受理，指控Verizon不當收取管理費，且未對消費者善盡告知義務。 和解協議已於2023年12月15日獲得法院批准，法院指派原告律師已於1月3日寄發明信片或發送電子郵件給Verizon用戶，提醒用戶在4月15日之前提出索賠，以獲得高達100 美元的賠償。

原告律師狄尼特斯受訪時表示，1億元和解金額是企業不當收取管理費引發訴訟之後，金額最高的和解案例之一。 拜登總統先前曾呼籲國會通過立法，禁止包括飯店、服務業在內等企業對消費者「意外收費」。

使用Verizon後付費式手機或上網服務、每月繳交帳單的消費者，在2016年1月1日至2023年11月8日之前被收取管理費的，都有資格申請和解金，最高 可領到100美元。

符合資格的用戶將收到包含和解通知的信件或電子郵件，其中會列出申請人的ID和確認代碼。 賠償申請人可登錄網站https://www.verizonadministrativechargesettlement.com/submit-claim，用於填寫包含所需資訊的表格，包括Verizon帳戶附帶的電話號碼以及如何接收資金的選項，例如支票、Venmo或銀行 電匯。 賠償金額至少為15美元，金額可能更高，具體取決於客戶使用Verizon的時間以及提出索賠的客戶數量。