通脹居高不下 居民退休帳戶逐漸枯竭

(本報综述)最新調查顯示，全美面臨的高通脹正對民眾的經濟狀況造成嚴重衝擊。安聯人壽保險公司(Allianz Life Insurance)的最新研究指出，越來越多的美國家庭不得不消耗他們的退休儲蓄、增加債務，以及削減未來的儲蓄以維持當下的生活。

調查結果顯示，近70%的受訪者表示，由於日常商品價格的飆升，他們未能將足夠的資金存入儲蓄帳戶。同時，51%的受訪者必須依賴信用卡來支付日常生活所需。更令人擔憂的是，近42%的家庭甚至必須動用退休儲蓄來對抗通貨膨脹的影響。這些現象無疑對美國長期的財務穩定構成了嚴重威脅。

安聯人壽保險公司的消費者洞察部副總裁凱莉·拉維涅表示：「生活成本的上漲正在挑戰美國家庭的預算。儘管通貨膨脹放緩，但這並不意味著價格會下降。在短期內，居民推遲需要大量花費的購買決定可能是明智之舉，這樣可以繼續為未來儲蓄，並避免增加新的債務。」

目前正值全美持續面臨高漲的通貨膨脹，民眾的購買力被不斷侵蝕。上個月，勞工部報告稱，消費者物價指數（CPI）包括汽油、食品和租金等日常商品價格上漲了0.4%，比去年同期上漲了3.2%。這兩個數據均高於一月份的0.3%月度漲幅和3.1%的年度漲幅。

高通脹給大多數美國家庭帶來了嚴重的經濟壓力，不得不為衣食住行等日常必需支付更多錢，而這種負擔尤其對已經很難維持生計的低收入家庭造成巨大衝擊。

儘管通貨膨脹放緩的跡像已經顯現，但許多美國民眾仍然擔心通貨膨脹可能會進一步惡化。約68%的人表示他們預期未來12個月通貨膨脹將惡化。相較之下，只有37%的受訪者表示他們對通貨膨脹的發展方向感到「滿意」。

專家表示：「通貨膨脹不會消失。隨著時間的推移，生活成本總是會上升，這不過是程度和速度的問題。」在這種情況下，政府和金融機構需要採取積極的措施，以 幫助民眾應對高通膨所帶來的各種經濟挑戰。