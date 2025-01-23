退出世衛組織 重新啟動美墨邊境牆 特朗普宣佈多項行政命令

(本報綜述)特朗普上任后，立即簽署了約200項行政命令、備忘錄和公告，涉及移民、經濟、能源、性別政策等領域。以下是特朗普就職首日簽署的主要行政命令：

赦免1月6日國會暴動案的罪犯和被告

特朗普在白宮簽署的第一項行政命令是對參與2021年1月6日國會大廈襲擊事件的約1,500人的全面赦免。特朗普表示，至少目前，有少數1月6日的案件不會獲得完全赦免，有待審查。他為十多名極右派者減刑，其中幾人原被判處重刑。

暫停執行TikTok禁令

特朗普簽署的另一項行政命令是，要求司法部在75天內禁止 TikTok 的法不得執行TikTok禁令律。

要求聯邦工作人員全職返回工作崗位

特朗普要求聯邦員工立即全職返回辦公室，結束疫情期間普遍採用的遠程辦公模式，認為親自工作能提高效率和問責。同時，他凍結聯邦政府的招聘（軍隊等例外），目的是控制政府支出並精簡運營。此外，他簽署指令，要求所有聯邦部門和機構採取行動應對通脹問題，這反映了他政府優先解決經濟挑戰的意圖。這些舉措延續了特朗普縮減政府規模和支出的政策方向。

退出巴黎氣候協定

特朗普還簽署行政命令，宣布美國退出巴黎氣候協定，並聲稱退出該協定將為美國節省一兆美元。

退出世界衛生組織

特朗普簽署行政命令，宣布美國退出世界衛生組織（WHO），理由包括該組織在新冠疫情中的處理不當以及加入該組織帶來的「高昂成本」。他認為退出WHO可以減少不必要的開支，將資源集中於國內需求。

嚴打邊境移民 重新啟動美墨邊境牆

特朗普總統簽署了一系列關於移民和邊境的行政命令，展開全面打擊非法移民的行動。他動用總統權力宣布南部邊境進入緊急狀態，指示國防部部署更多軍隊參與邊境執法，加強對非法入境的打擊力度。同時，他將跨國販毒集團和幫派指定為恐怖組織，以便進一步加強打擊行動。

此外，他要求重新啟動美墨邊境牆的建設，這是他在第一個任期內的標誌性政策之一。該項目耗資數十億美元，旨在阻止非法移民進入美國。儘管拜登政府曾在其任期內停止邊境牆建設，但在2023年，由於德克薩斯州非法入境人數激增，部分建設被重啟。在2017年至2021年特朗普的第一個任期內，美國在西南邊境修建了約450英里的屏障。

只有男女兩種性別 禁止更改性別

特朗普簽署一系列行政命令，旨在恢復聯邦政府對性別的傳統定義，明確將性別限定為「男性與女性」兩種，並聲明性別不可更改。此外，他指示預算管理辦公室（OMB）協調各部門，終止所有與多樣性、公平性和包容性（DEI）相關的政策、計劃及要求。