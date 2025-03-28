退休族稅負沉重 議員提議逐步減免房產稅

（本報綜述）為減輕高齡屋主的經濟壓力，俄勒岡州眾議員德拉贊近日提出一項新法案，建議為符合條件的長者提供房產稅減免。該提案編列為《第3755號法案》（House Bill 3755），擬定首年可減免5%房產稅，並於後續每年逐步提高減免比例。

此立法草案明確指出，符合資格者必須年滿65歲、在現有住宅中居住至少十年，且家庭年收入不得超過15萬美元。德拉贊指出，根據2023年數據，俄勒岡州65歲以上人口已佔總人口19.6%，首次超過兒童人口，顯示高齡人口迅速增長，此時推動相關稅收改革尤為重要。

根據草案內容，房產稅減免將每年遞增5%，最終有機會使部分長者幾乎免繳房產稅。此種漸進式減免方式，旨在為高齡者提供持續支持，緩解隨年齡增加而帶來的生活成本壓力。

該法案也指出，醫療、能源等基本生活開銷近年急劇上漲，對高齡群體影響尤為明顯。例如，2022年俄勒岡州醫療支出上升了49%，聯邦醫療保險（Medicare）支出也飆升57.5%。

德拉贊表示：「我們的長者需要幫助，立法預算應該反映社區真正的需求。HB 3755是對我州高齡人口的新投資策略。」

依照法案規定，民眾若欲申請房產稅減免，須每年提出申請並提交相關資格證明，減免將自2026年7月1日起適用於當年度房產稅。一旦申請人出售房產、過世或不再居住於該屋，減免資格將自動取消。

HB 3755若順利通過，預料將為俄勒岡州的高齡居民帶來長遠的經濟助益，讓他們在面對逐年上漲的稅負時，仍能維持基本生活品質與居住穩定性。該法案不僅體現對長者經濟困境的關注，也凸顯州政府在預算資源配置上的政策轉向。