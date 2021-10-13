近100名無政府主義者大肆破壞市中心

（本報訊）在周二晚上，一群大約100名無政府主義者，在波特蘭市中心內，針對商舖和政府大樓大進行肆破壞，造成嚴重的損毀。

根據波特蘭警方的資料，在10月12 日晚上9 點左右，在市中心的查普曼廣場（Chapman Square）公園附近聚集了一群人，其中有人進行堵路，他們拿了公園內的一些圍欄封鎖第三街，阻止車輛行駛。又燃放非法的煙花，及在建築物上塗鴉。晚上10:00左右，一行人開始遊行。在遊行不到10分鐘的時間，這群人已打破了許多商戶的櫥窗和銀行自動取款機，他們又在街上點燃垃圾桶和垃圾箱。

警方需出動大批警員到場，並將所有非緊急的911求助電話延後處理。

當警方到場時，隨即用擴音器指示人群散開。一支機動部隊沖進人群，令這群人四散。另有人在警車前躺下，試圖阻止警方的行動。警方相信，有些參與犯罪活動的人更換衣服，免得被認出。警方在遊行路線上發現了兩個未爆炸的非法煙花。到晚上11:00，該群人基本已散去。

警方正

當晚的事件進行調查，尚未拘捕任何人士。據初步估計，損失超過50萬元。這群人當晚的目標有35個不同的地點，包括銀行、零售店、咖啡店和政府大樓。警方呼籲市民提供有關今次案件的線索，並通知 *protected email* 。

波特蘭警察局長洛弗爾說：“我對昨晚發生在市中心一些無恥的犯罪行為感到擔憂，我想向那些受害者保證，調查正在進行中，我們將盡一切努力查明和逮捕涉事者。我們請任何有線索的人與我們聯繫。並感謝所有參與今次極富挑戰性行動的警員。”