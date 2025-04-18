近六成波特蘭人擔心錢不夠用到老

（本報綜述）根據保險與金融公司Northwestern Mutual最新發布的研究，波特蘭居民認為要在當地「舒適退休」，平均需存下約202萬美元，幾乎是全美平均預估金額（126萬美元）的兩倍。

這項調查訪問了全美4,626位成人，結果顯示，僅37%的波特蘭人認為屆齡時會有足夠的財務準備退休，遠低於全國平均的54%。另有58%表示，他們「有可能或非常可能」在有生之年就花光退休儲蓄。

波特蘭人預期退休年齡平均為68歲，較全國平均的65歲略晚。超過三分之一的人計畫在退休後繼續工作，其中62%打算轉換跑道兼職或全職工作，四分之一表示將從事彈性兼職的「副業」。僅有一成表示會在現有工作崗位繼續兼職。

調查也指出，波特蘭人平均在31歲時開始退休儲蓄，21%的居民目前儲蓄金額尚未達到當前年收入的1倍，高於全國平均的17%；而僅有2%的波特蘭人擁有10倍年收入的退休儲蓄。

此外，35%的受訪者對社會安全福利（Social Security）的可持續性表示擔憂，擔心未來可能領不到退休金。

財務顧問克莉絲蒂·希爾表示，波特蘭人普遍對退休財務準備感到焦慮，但她強調每個人的退休計畫應該根據自身居住地、生活目標與支出需求量身打造。她也建議，若能延遲申請社會安全金，例如從67歲而非62歲開始領取，可增加約30%的給付額，若等到70歲則可再增加24%。

研究同時指出，有八成的波特蘭人認為他們對退休的想像與上一代已大不相同。越來越多人的目標不再只是脫離職場，而是追求有意義的生活，如展開新旅程、陪伴家人或參與社區事務。