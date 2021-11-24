迎佳節　精彩活動遍全城 夢幻的燈飾　滿有氣氛的火車旅程　　





（本報綜合）轉眼間感恩節又到了，在一家團聚吃大餐後，接著就是要將歡樂的佳節氣氛延續到聖誕和新年。多個經典又受歡迎的活動已準備就緒，在今年的聖誕期間，再次為民眾帶來充滿節日繽紛色彩的活動，讓您和家人一起歡渡既愉快又安全的節日。

以下是本報為大家重點介紹一些最受歡迎的燈飾活動和節日火車之旅：

ZOOLIGHTS (動物園燈飾)

11月19日至1月9日 （聖誕日休息）

Zoolights是俄勒岡動物園廣受歡迎的燈飾活動，由超過150萬盞小燈組成漂亮的燈飾。由於新冠疫情，遊客除可徒步在園內邊行邊以近距離欣賞燈飾外，還可在指定的晚上，與家人和朋友駕車觀賞。徒步旅行和司機與工作人員互動時均需要戴口罩。

時間：每晚5點開門

地址：4001 S.W. Canyon Road

門票：步行－每人16 至29 元，免下車－每輛車65元，會員有折扣

購票：不設即場購票，必需提前10天在網上購票oregonzoo.org

CHRISTMAS FESTIVAL OF LIGHTS (聖誕燈飾)

11月26日至12月31日

位於Sandy街近82街的The Grotto天主教堂，每年均有不同的聖誕節目，包括花園內的燈飾、合唱團的聖誕音樂會等，這個充滿聖誕氣氛的園地每年都吸引不少遊人到來。今年入場遊人需提供已接種疫苗或新冠測試呈陰性證明。

時間：11月 26日至12 月16 日 下午 5-10 點；

12月17日至30日 下午4:30-10點（聖誕節休息）

門票：預售－普通票14 元，兒童7元；即場－普通票16 元，兒童8 元；到網站thegrotto.org購買11月 29日至12 月2日與及12月6日至9日的門票，有額外折扣。

SILVERTON CHRISTMAS MARKET 西爾弗頓聖誕市場

11月26日至1月9日

Silverton聖誕市場內有大型燈飾、德國聖誕市場和無雪滑道。

地址：Oregon Garden Resort, 895 W. Main St., Silverton

時間：每日下午5-9 點開放（12月 24日至25 日關閉）

門票：成人15 至18 元，兒童5 元；請到silvertonchristmasmarket.com購買門票。

WINTER WONDERLAND (冬季仙境)

11月26日至1月1日

波特蘭國際賽道(Portland International Raceway)的得來速燈光展聲稱是太平洋西北部最大的節日燈光展，該活動將於11 月29日至30日舉行兩個無車之夜，讓民眾可步行欣賞燈飾，12月 20日至26 日將延長營業時間。

地址：1940 N. Victory Blvd

時間：逢週一至週四下午5-10 點開放，週五和周六下午4:30-11時開放

門票：每輛車35至46元，大型車輛和貴賓通道需付額外費用，無車之夜15元；請於Winterwonderlandportland.com網站上購買門票。

CHRISTMAS SHIPS (聖誕船)

12月3日至21日

聖誕船將再次出現在威拉米特(Willamette)河和哥倫比亞(Columbia)河，市民可分別在波特蘭、密爾沃基(Milwaukie)、聖海倫斯(St. Helens)、溫哥華、卡馬斯(Camas)和奧斯威戈湖(Lake Oswego)沿河地點觀看巡遊。

日期、時間和地點各不相同，請瀏覽Christmasships.org網站查看時間表，費用全免



今年的節日火車再次投入服務，特別適合家有小孩的家庭參袈，沿著歷史悠久的鐵路行駛，沿途環繞胡德山(Mt. Hood)、太平洋海岸和威拉米特山谷(Willamette Valley)的旅行，欣賞優美景緻，火車上播放音樂、擺放故事書又有聖誕老人來訪，以及熱巧克力和餅乾的供應。

Holiday Express (節日快車)

11月 26日至12 月19日

這輛節日快車，車身佈置了聖誕的燈飾，停泊在橡樹遊樂園(Oaks Amusement Park)，行程沿威拉米特河(Willamette River)，全程45分鐘，乘客可以在車上購買熱巧克力、咖啡、茶、蘋果酒和餅乾，聖誕老人也將登上每列火車與遊人拍照。

地址：The Oaks Station, SE Oaks Park Way, Portland, OR 97202

門票：成人25 元，兒童20 元或四口之家80 元

購票：請瀏覽https://orhf.org/網上購票或致電503-233-1156。

MT. HOOD CHRISTMAS TRAIN 胡德山聖誕火車

11月20日-12月26日

胡德山聖誕火車全程90分鐘，從胡德河的胡德山鐵路車站(Mt. Hood Railroad depot)出發

，車上的聖誕音樂和歡樂，讓乘客感受到濃濃的聖誕氣氛。

門票：成人50-60 元，兒童40-50 元；

購票：請瀏覽https://www.mthoodrr.com/網上購票或致電541-399-8939。

