迎中秋滿月 慶盛世華誕 俄勒岡僑界舉行文藝晚會 熱烈慶祝中華人民共和國成立七十五週年

（本報記者俄廣才攝影報導）由俄勒岡慶祝國慶委員會籌辦的俄勒岡僑界「迎中秋滿月、慶盛世華誕，熱烈慶祝中華人民共和國成立七十五週年文藝晚會」，於9月15日晚在紅茶館酒家隆重舉行。

中國駐舊金山總領事館副總領事宋國選，領僑處副主任王昆，麥魯瑪縣議員莎朗 梅耶蘭（Sharon Meieran）等中美政要，以及本地多家僑團首領、代表等三百餘名華人華僑出席了這場盛大的慶祝晚會。

波特蘭婦女聯誼會、白蓮醒獅團精彩的舞龍舞獅助慶表演，為慶典活動拉開序幕。

隨後副總領事宋國選，縣議員莎朗 梅耶蘭，副主任王昆與僑界首領、代表等眾嘉賓登上主席台，在中、美兩國國歌聲中，舉行了莊嚴的升旗儀式。

中國駐舊金山總領事館副總領事宋國選首先致辭。他表示，回顧新中國 七十五年的歷史，中國已成功走出一條中國特色的社會主義道路。中國創造了經濟快速發展奇跡、社會長期穩定奇跡、脫貧攻堅奇跡以及和平崛起奇跡。

宋副總領事高度讚揚俄勒岡州各界僑胞愛國愛鄉的光榮傳統。指出，多年來俄州各界僑胞為祖籍國的建設發展建言獻策，為中美友好合作牽線搭橋，為捍衛國家主權和領土完整不遺餘力，爲推動祖國的和平統一和促進中美關係友好作出了積極貢獻。特別是每年都舉行盛大的中國國慶活動，值得充分肯定。

宋副總領事指出，推進中國式現代化離不外僑胞的積極參與，中美關係的過去靠人民書寫，未來更要靠人民創造。他表示，中國駐舊金山總領事館願與俄勒岡州各界僑胞並肩努力、攜手前行，為實現中國完全統一大業、中華民偉大復興，為中美關係更加美好的明天作出新的貢獻。

麥魯瑪縣議員莎朗 梅耶蘭發表了熱情洋溢的祝辭。她說：「非常榮幸能和在座的各位朋友一起參加這個盛大的晚會，共同熱烈祝賀中華人民共和國成立七十五週年。」

莎朗祝各位來賓中秋佳節快樂安康，表示將持續關注亞裔群體，為少數族裔社區謀福祉。

晚會執行主席趙苑茵，榮譽主席、萃勝工商會元老溫紹廉，執行副主席陳曼娜，僑界青年代表高鵬，以及執行副主席張宇雄等先後致辭。表示，俄勒岡僑界歡聚一堂，共同熱烈慶祝中華人民共和國成立七十五週年及傳統的中秋佳節，彰顯了華人社區的強大凝聚力與團結精神。

發言嘉賓們強調華人社區在當前國際形勢下要加強團結，呼籲華人同胞爲社區未來的發展貢獻力量。

當晚的文藝演出通過多元化的藝術形式，展示了中華傳統文化之璀璨，表達了海外僑胞熱愛祖籍國的深情與厚誼。

一首暖心的大合唱《歌唱祖國》拉開文藝晚會的序幕，隨後陳炎宏演唱的《大中華》；溫紹儉演唱的《龍的傳人》；甄會韶演唱的《海闊天空》；李洪強、陳曼娜演唱的《鐵血丹心》等歌曲更是飽含激情，表達了海外僑胞愛國愛鄉的情懷。

波特蘭婦女聯誼會的舞蹈表演《我愛你中國》、旗袍舞《漫步人生路》在動聽的旋律中，舞者們將澎湃的愛國熱情融入到優美的舞蹈之中。擊鼓表演《母親是中華》，以及由眾星集體合唱的《東方之珠》更是氣勢恢宏，展現出僑胞們的家國情懷和民族認同感，為祖國建立七十五週年獻上最誠摯的祝福。

晚會現場紅旗高掛、華燈璀璨、星輝閃耀，氣氛熱烈而溫馨。無論是歌曲、舞蹈，都在奏響時代的強音，歌頌偉大的祖國，禮贊祖國七十五年來奮發圖強的光輝歷程，精彩紛呈的文藝節目不斷將晚會氣氛推向高潮。

與會僑界人士普遍認為，中華大地曾經飽經滄桑，而今已如旭日東升光輝普照。我們海外華人也為生在這個偉大的時代而自豪，為中華民族的崛起而驕傲。

七十五年風雨兼程，七十五載歲月如歌。從新中國成立到今天，中國已屹立於世界舞台的中心，光輝歷程銘刻在歷史的豐碑上，偉大征程將繼續開創輝煌的未來。

文藝晚會由朱豔儀、孔令朔主持。