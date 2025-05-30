辭職帶貓橫渡太平洋　俄勒岡男子抵夏威夷

（本報綜述）一名來自俄勒岡的男子辭去輪胎公司工作，變賣退休儲蓄，帶著愛貓「鳳凰」（Phoenix）從美國本土單人航行橫渡太平洋，歷時數週後終於於本週六抵達夏威夷歐胡島，受到大批粉絲與媒體熱烈迎接，甚至獲得州長格林親自頒發表彰令。

這位29歲的男子名叫奧利佛·威傑，在夏威夷瓦基基遊艇俱樂部舉行的記者會上坦言，面對如此熱情的歡迎讓他感到「非常奇怪」，並笑稱：「不是暈船，只是總覺得自己得抓緊什麼才不會跌倒。」

威傑的故事透過社群平台廣泛傳播，感動數百萬人。他表示，四年前被診斷出一種可能導致癱瘓的神經疾病後，讓他重新思考人生。「我當時有一萬美元債務，沒錢、沒計劃，只知道自己不想再做那份管理職的工作了。」他說。

他搬離波特蘭，定居俄勒岡海岸，透過YouTube自學航海知識，用5萬美元買下一艘老舊帆船並花數月重新整修。今年4月底，他與愛貓「鳳凰」一同啟程前往夏威夷，並在TikTok上吸引超過百萬粉絲，Instagram更擁有170萬追蹤者，記錄下航程中的每一刻。

「我想很多人都有這種感受，每天在工作中被壓得喘不過氣，不管賺多少錢都只是為了過日子，這樣的生活會讓人筋疲力盡。」他說，「現在的世界很奇怪，但我想我的故事讓人看到——你可以選擇跳脫這一切。」

他回憶旅途中最驚險的時刻是舵壞掉時，但也分享與海豚、鯨魚相遇，或四面無波、宛如鏡面的大海所帶來的震撼美景。他表示：「在太平洋中央，四周一片寧靜、像玻璃一樣的海面，那種感覺簡直不真實。」

儘管旅途中他透過Starlink衛星與外界保持聯繫，威傑仍表示有些遺憾，因為與早期沒有通訊工具的單人航海相比，他無法完全體驗「真正的孤獨」。

下一站可能是法屬玻里尼西亞，但他說目前只想先專注於休整船隻，未來再作打算。當天記者會結束後，許多粉絲上前合照、索取簽名，場面熱烈。

這段與愛貓共渡大海、挑戰自我極限的航程，不僅讓威傑在網路上爆紅，也鼓舞了無數正在尋找生活出口的人。