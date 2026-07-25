辦公室擺「男是男 女是女」書籍 俄勒岡老师遭解僱

（本報綜述）俄勒岡一名學校教育人員因在辦公室擺放宣揚「性別只有男女兩種、不能改變」觀點的兒童書籍遭解僱。他以言論自由受到侵犯為由提告，但聯邦第九巡迴上訴法院7月21日以2比1裁定，當他在學生面前展示這些書籍時，相關行為不受美國憲法第一修正案保護。

遭解僱的是羅德里克·泰斯。他是一名持照臨床社工，曾在俄勒岡東部山間教育服務區擔任教育專員，服務範圍包括莫羅（Morrow）、尤馬蒂拉（Umatilla）、聯合（Union）、瓦洛瓦（Wallowa）、格蘭特（Grant）、貝克（Baker）及馬盧爾（Malheur）等縣。

泰斯在拉格蘭德中學（La Grande）的辦公室內擺放《他就是他》（He Is He）及《她就是她》（She Is She），書中主張性別是二元的，不能改變。他在的另一間辦公室，還擺放保守派評論員馬特·沃爾什所著的《海象強尼》，該書被认为帶有反跨性別立場。

案件起因是學區收到投訴。泰斯在調查中承認，自己曾在與學生見面期間擺放這些書，但表示無意傷害任何人，也不認為書籍帶有敵意。他還表示，如果知道跨性別學生將進入辦公室，可能會先把書收起來。

2023年11月，學區認定這些書籍的展示違反「每名學生都屬於這裡」政策，構成針對性別認同的偏見事件，要求他不得繼續展示，並警告若不遵守可能遭解僱。

泰斯隨後向聯邦法院提告。地方法官一度作出部分禁制令，裁定學區可禁止他在學生進入辦公室時展示書籍，但辦公室無人時則不能禁止。

兩天後，4名八年級學生在上課前進入泰斯辦公室，要求查看書籍。泰斯最初試圖轉移話題，但學生多次要求後，他最終讓學生閱讀。一名路過教師拍下影片並提出投訴，學區之後認定他違反政策及法院命令，將他解僱。

泰斯之後對解僱決定提出挑戰，但地方法官裁定，先前的禁制令並未允許他在學生面前展示書籍。泰斯隨即上訴至聯邦第九巡迴上訴法院。

7月21日，第九巡迴上訴法院以2比1裁定泰斯敗訴，維持學區的解僱決定。多數法官認為，泰斯在學校辦公室內與學生接觸時，是以公立學校員工身分工作，其展示書籍的行為與職務密切相關，因此不屬於受第一修正案保障的私人言論。

反對意見則認為，泰斯只是用書籍裝飾個人辦公室，與其他教職員擺放彩虹旗、「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）海報或其他政治性裝飾沒有本質區別，不應因立場不同而受到禁止