輝瑞、莫德納5歲以下兒童疫苗差別比較：劑量、針數、間隔時間、接種反應，衛生專家這麼建議

美國食品藥物管理局（FDA ）上星期通過了輝瑞、莫德納5 歲以下6個月以上兒童疫苗的審批，俄勒岡州衛生局也宣佈了周一開始，兒童就可接種疫苗。因為兩個品牌的疫苗成分、間隔時間和副作用均有不同，家長們也都在評估究竟哪個更適合自己的孩子。

對此，急診醫生浮士德在他的內科新聞郵件中寫到：兩種都很好，不過公共衛生專家傑特琳娜(Katelyn Jetelina) 和著名的育兒作者奧斯特(Emily Oster)則不約而同的為自己的孩子選擇了莫德納，他們選擇的原因是根據早期數據，莫德納的劑量更大，而且見效更快。雖然莫德納的接種反應更大，但是接種後的兒童在數週後就會獲得免疫，而不是數月。

莫德納快速保護

莫德納的mRNA含量更高（莫德納的五歲以下疫苗兩劑劑量均為0.125毫升/25微克，而輝瑞的四歲以下三劑疫苗的計量均為0.03 毫升/3微克），可能是FDA數據顯示莫德納疫苗使人更快進入免疫的原因。浮士德醫生根據臨床試驗期間的數據做了一個預測模型，顯示注射莫德納的孩子比註冊輝瑞的孩子早一個半月獲得某種程度的保護。

FDA數據顯示，注射莫德納的孩子在注射第二針的不久就開始獲得一些免疫，而注射輝瑞的孩子在注射第三針以前收到的保護都不多。（莫德納兩劑之間間隔4周，輝瑞第一劑和第二劑之間間隔3 周，第二劑和第三劑之間間隔8 周）。此外根據FDA的數據，兩歲以上的孩子能更快獲得免疫力，無論是注射輝瑞還是莫德納。不過總的來說，兩者的區別是莫德納一個半月，輝瑞三個月。

FDA疫苗部門的負責人說，兩種都沒問題，莫德納見效更快，而輝瑞在第三劑後的免疫反應可能更強。

輝瑞 80% 的有效性看起來更好，不過專家對此保持懷疑

輝瑞在試驗期間聲明他們的疫苗有效性高達80%，不過這只是初步數據，來自10 個病例40 天的結果；而莫德納40%-50%的有效性則包含了更多6個月至6歲的孩子，以及70天的結果。浮士德醫生認為輝瑞的高有效性可能是疫苗“蜜月期”的數據，如果再過幾周，輝瑞的有效性可能會開始減弱，接近莫德納。

不過雖然衛生專家們認為80%的有效性會減弱，但是浮士德醫生認為其對重症（住院、死亡）的預防會持續很久。

這些家長更傾向於反應較小的輝瑞

因為輝瑞的計量比莫德納小，接種後的反應也會更小，對於嬰兒而言主要的反應包括易怒和嗜睡，而對學步兒童和學齡前兒童這個年齡段，莫德納注射者更容易出現手臂疼痛症狀。

浮士德醫生補充說，已經得過新冠的孩子的家長可能更傾向於輝瑞，因為他們的孩子已經獲得某種程度的免疫。