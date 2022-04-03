輕鐵「紅線」週六開始停駛8天

（本報訊）由4月2日（週六）開始，輕鐵的「紅線」將全面停駛8天，Trimet 的工程人員會在這段時間將Gateway 附近一段長200呎的路軌向北移。

輕鐵的「紅線」是往來Hillsboro 和波特蘭國際機場的路線，所以在這8天內需乘輕鐵到機場的人士應留意。

移動路軌的工程是因為要讓路給一條橫跨205公路的新橋，這部份的工程是屬於TriMet 在去年9月開展的Better Red工程之一，為了確保工程能按日完成，工程人員將24小時工作。

Better Red 工程，主要將紅線現有的10個車站向西延至Hillsboro的機場，同時要提高整個輕鐵系統的可靠性。 而在東邊的Gateway 區轉車站，則改善常有發生的樽頸『塞車』情況，避免出現整個輕鐵系統均受牽連而要減速行車。

Trimet 表示，今次紅線停駛期間，影響最大的是往來 Gateway轉車站和波特蘭國際機場之間的乘客。 屆時，Trimet 將為乘客提供穿梭巴士服務，往來機場至Gateway站，班次時間與原來的紅線時間

為了能準時到達機場，TriMet 建議民眾應多預30 分鐘時間，以防出現任何意外延誤。

紅線列車計劃在 4 月 10 日星期日早上開始恢復服務。