距離開學還有一星期時間　 確診激增引發對學生安全的擔憂

（本報綜述）本州學生將於9月1日開學，正式回校上課，但在開學前，本州的新冠病例不斷激增。雖然很多學生對能夠回校上課感到興奮，但家長和教職員們則非常擔心學生的安全。有些學校已決定推遲開學日期，讓教職員有更多時間準備，也有學校因為有教師確診而有此決定。這些學校主要是位於偏遠的小城鎮。

雖然州長已強制要求教師們要接種疫苗，但有民眾認為這仍不足夠，因為Delta變種傳播力強而12歲以下兒童仍未能打疫苗，而這些未有打針的孩子，我們不知道那些家庭接種了疫苗，那些沒有。他們希望學區能考慮在這新一學年能採用遠程或以混合模式的教學形式。

有教職員表示，理解要推動孩子們重返課堂，因為面對面學習對孩子的社交和情緒健康是非常重要的。但他們指出目前大家在說的是學生的健康！

在波特蘭學區，有職員指出在一個小小的課室內要容納25到32個孩子，擔心孩子太多，而空間太小了，並建議最好能縮減學生人數。

波特蘭學區的凱倫表示，學區將遵守州的規定，所有教室中的學生距離至少要有3 呎，如無法保持3呎的距離，還可以採取其他措施，例如移除或重新安排課室內的家俱，或切換到不同的教室。

在比弗頓，市議員哈桑去信比弗頓學區，要求領導人推遲學生回校進行面授學習的日期，直到

Delta變種相關的新冠病例激增情況有所改善為止。哈桑在信中說：“我知道我並不孤單，儘管知道有此需要，但我仍然害怕學校重新開放。”

有家長更指這情況就如一場等待爆發的山火一樣，不明白為什麼孩子們要陷入這場山火中。

比弗頓學區發言人貝利沙說：“比弗頓學區正在遵循俄勒岡州教育部和俄勒岡州衛生局州長的指導，計劃從9 月8日開始採用全日制面對面學習模式。如仍然希望在線學習的學生可隨時提出申請。”

波特蘭學區的凱倫表示，該學區

繼續因應新冠疫情的情況不斷作出調整，努力確保學生、員工和社區成員的安全，以及保持一致的學習時間表。

凱倫說：“眾所周知，接種新冠疫苗是結束這場大流行的最有效方法，在註冊和開學期間，學校將設有疫苗診所。我們亦會按專家的建議，採取分層緩解策略（包括疫苗、戴口罩、洗手、社交距離、通風/氣流和循環、病毒測試和篩查、定期清潔和消毒、培訓和教育、隔離和檢疫）， 確保學生和員工均有一個最安全的學習環境。”