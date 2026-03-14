赤字3500萬美元　波特蘭州立大學擬削減19個部門

（本報綜述）波特蘭州立大學（PSU）因面臨3500萬美元預算赤字，校方正考慮對校內多個學術部門進行重大調整，包括取消3個部門並削減另外16個部門。校長安·卡德 3月9日向校內公布了這一可能的改革方案。

卡德表示，這筆赤字預計將在未來兩個學年出現，屬於長期的「結構性財務問題」。她指出，如果不及早調整支出，學校財務將難以長期維持穩定。

目前面臨被完全取消風險的三個項目包括：

University Studies（跨學科通識教育項目）

Conflict Resolution（衝突解決研究）

Portland Center（面向日本學生的小型海外學習項目）

此外，還有 16個學系或項目可能面臨縮減或重組，包括：

教育教師資格（Educator Licensure）、領導與教育諮詢（Leadership, Learning and Counseling）、歷史（History）、哲學（Philosophy）、地球環境與社會學院（School of Earth, Environment and Society）、世界語言與文學（World Languages and Literatures）、犯罪學與刑事司法（Criminology and Criminal Justice）、經濟學（Economics）、政治與全球事務（Politics and Global Affairs）以及公共行政（Public Administration）等。

校方表示，此次財務壓力主要來自入學人數下降。自 2019年以來，波特蘭州立大學入學人數已下降約23%，導致學校收入明顯減少。

教師代表則警告，如果削減計劃實施，可能會有約200名教師與學術工作人員失去工作。不過校長卡德表示，目前仍處於討論與評估階段，最終裁決尚未作出。

根據校方與教師工會的協議，學術部門若被取消，相關教師職位需提前12個月通知。校方將先進行諮詢與30天公開意見期，最終方案預計 今年6月公布。

卡德在致學生的信中表示，任何改革措施都將主要影響未來入學的學生，而不是目前正在攻讀學位的學生。

她表示：「這對大學來說是一段艱難時期。雖然目前還沒有宣布裁員，但我們知道裁員很可能無法避免。」

事實上，財務壓力並不只存在於波特蘭州立大學。去年俄勒岡大學 為填補 2500萬美元預算缺口裁減約120名員工，而南俄勒岡大學則在今年州議會獲得1500萬美元緊急資金，以避免出現無法支付薪資的危機。

俄勒岡州高等教育協調委員會目前也正在研究整個州立高等教育系統的改革方案，包括校際合併或共享服務等措施，以降低運營成本。相關報告預計將於2027年提交州議會。