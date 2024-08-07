赤字3.54億美元 或裁減崗位1000個 州交通部「很難」

(本報綜述)俄勒岡州交通部（ODOT）近日發出警告，該機構正面臨3.54億美元的預算赤字，若未能在2025年獲得必要的資金支持，可能將面臨大規模裁員和服務水平的顯著下降。

在8月1日的俄勒岡州交通委員會會議上，交通部成員展示了他們的機構預算請求，指出如果在下一屆立法會議上未能獲得更多資金，交通部將會陷入嚴峻的財政困境。該機構面臨的「最糟糕情況」預算方案包括削減10%的預算，這將使2025-2027財年的總預算縮減至50億美元以下，並且裁減超過1000個工作崗位。

交通部發言人凱瑟琳·貝內納蒂表示，預算赤字主要受到三個因素的影響：「我們正面臨收入趨於平緩、成本上升以及資金靈活性不足的困境。我們現在支付的所有東西都比以前貴，而我們卻無法靈活調動資金來應對這些挑戰。」她補充說，若資金被專門用於某個項目，交通部將無法將這些資金挪作他用，例如橋樑建設的資金無法用來填補道路坑洞。

預算削減可能導致的裁員和資源減少將直接影響交通部的服務水平。交通部預算經理指出，若服務和供應經費減少1017萬美元，供應如霧條紋、砂礫、融雪劑和砂子的資金將大幅削減，購買量可能減半。此外，偏遠地區可能會面臨工作組合併，可能導致全州維護站的關閉。

俄勒岡州交通部門的應急響應時間也可能大幅延長。交通部交付和運營部門負責人表示，在偏遠地區，事故現場的應急響應時間將會顯著增加。他舉例說，在目前可能只需幾分鐘到一個小時的時間才能趕到事故現場，而在未來，這一時間可能會延長至數小時。冬季應急響應亦將受到影響，偏遠地區的冬季服務水平將顯著下降，這可能會影響校車的運行時間。

聯合交通委員會聯合主席蘇珊·麥克連表示，隨著燃油效率更高的車輛逐漸上路，交通部的主要收入來源汽油稅將越來越不足以支持全州交通系統的維護。與此同時，聯合副主席雪莉·博夏特·戴維斯則對交通部的財務管理提出批評，認為民主黨多年的管理不善導致了今天的財政危機，並警告說這可能會對俄勒岡人的生計造成嚴重影響。

交通部的最終資金來源仍不確定，該機構表示，將取決於立法機構的決策。