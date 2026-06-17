賣個手機賣出生死劫:波特蘭男子遭搶後又被車撞重傷

（本報綜述）一部準備出售的iPhone，讓一名波特蘭男子付出腳踝骨折、膝蓋受傷和腦震盪的代價。事發近5個月後，他仍在康復，並希望用自己的遭遇提醒其他人：網上交易時，不要因為買到便宜貨，或有人願意出高價，就放下戒心。一次看似普通的見面，隨時可能變成搶劫。

男子因擔心遭到報復，沒有公開姓名。他表示，今年1月21日，他透過Facebook Marketplace與一名買家相約，在波特蘭東北部卡利（Cully）社區出售一部蘋果手機。

見面後，對方突然一把搶走手機，轉身逃跑。男子沒有多想，本能地追了上去。他看到嫌犯跑向一輛正在等待的汽車，便繼續追趕，最後來到車輛前方。

汽車隨即將他撞倒。他被甩到路面上，翻滾後試圖站起來，卻發現右腿和膝蓋像失去支撐一樣，完全使不上力。

這次撞擊造成他腳踝骨折、膝蓋受傷及腦震盪。康復期間，他一度只能坐輪椅生活，也因治療和復健多次請假，無法正常工作。直到近5個月後，他仍未完全恢復。

「那件事改變了我的生活。」男子說。回想當時，他慶幸自己沒有被槍擊，也沒有傷得更重，但一部手機換來長期疼痛、失去行動能力和工作受影響，代價遠遠超出財物本身。

大波特蘭地區近期已接連發生多宗與Facebook Marketplace交易有關的暴力案件。圖拉丁（Tualatin）警方日前逮捕一名20歲男子，指控他在使用假鈔交易時向賣家開槍。另一起案件中，一名男子在波特蘭東北部進行網上交易時遭槍擊和搶劫。

警方表示，手機、電子產品、汽車及名牌商品等價值較高的物品，最容易成為搶匪目標。但買家同樣可能落入陷阱，例如看到明顯低於市價的商品，急著搶便宜；賣家則可能因對方願意出高價或爽快付錢，忽略不合理的見面要求。

警方提醒，網上交易應選擇警察局、銀行、商場或咖啡店等人多、光線充足且有監控攝像頭的地方，最好帶朋友同行，並提前把對方資料、交易地點和時間告知家人。

若對方拒絕在公共場所見面、臨時要求更換偏僻地點、催促快速成交、提出遠高於市價的價格，或要求使用奇怪的付款方式，都可能是危險信號。此時寧可放棄交易，也不要冒險前往。