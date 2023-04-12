賊人解鎖出租車 街上隨便取車用

（本報綜述）波特蘭警方表示，有賊人解鎖了本地一共家享出租車Free2Move公司的車隊，導致該公司近去近期有11輛汽車被偷去。

Free2Move公司在2021年進駐波特蘭，共有200輛汽車出租，租客只需透過手機程式，就可使用。

在4月2日，有警員根據租車公司提供的偷車資料進行調查，今次被偷的汽車是一輛白色的2022年Jeep Renegade，價值$24,000，車身有該公車的標誌。

根據法庭的資料，警方在得知這11輛被偷車輛的位置後，立即採取行動。在第二天，一名警員在東北區巡邏時發現一輛Free2Move的出租車正在行駛，其後排玻璃被打破。於是，警員將其截停。當時駕駛這輛車的33歲弗里蒙特告訴警員，他的堂兄租了這輛車，鑰匙扣就在車內。但警方找不到鑰匙。但卻發現了“兩個2英寸的電腦芯片，上面掛著電線。”弗里蒙特承認他使用這個裝置啟動汽車。警員隨即將其逮捕。

被捕的弗里蒙特表示，他每天都要吸食芬太尼。

根據警方的數字，波特蘭市每月平均有近一千輛汽車被偷。在今年一月被偷的984輛汽車中，有三分之一是韓國製造的Kias（起亞）和Hyundais（現代），賊人是從短片分享平台TikTok學會偷這兩款車的方法。