買房時要考慮房產上的樹木！波特蘭北一家要花2萬美元砍樹

(2024-10-8 本報綜述)四年前，一對夫婦購買位於波特蘭北部的一處房屋時，他們愛上了前院那棵雄偉壯觀的白橡樹。這棵已有數百年歷史的古樹，為他們的家帶來了無數的歡樂和生命力。然而，隨著時間推移，這棵樹如今成為了他們一筆不小的負擔——市政府要求他們支付2萬美元來移除這棵大樹。

這棵被列為波特蘭遺產樹的白橡樹，因其獨特的歷史價值和龐大的尺寸而受到保護。然而，近期樹根處發現的真菌感染讓這棵大樹面臨被移除的命運。市府通知這對夫婦，要求他們簽署合同並支付移除費用。

「我們知道買房時需要承擔移除大樹的費用，但沒想到會這麼快，」梅甘·麥吉爾表示。根據他們此前從樹藝師得到的意見，這棵樹本可再活10到20年，但感染擴散得比預期更快，今年樹上已經出現了11個蘑菇，市府因此要求立即移除。

對麥吉爾夫婦來說，這棵大樹不僅僅是家的一部分，也是整個社區的記憶。當地居民經常在散步時經過這棵樹，欣賞它的壯麗。為此，麥吉爾夫婦決定在本週日舉辦一次「生命的慶典」，邀請社區來向這棵古樹道別。

「這棵樹不僅屬於我們的家，也屬於社區，」梅甘說。「我們邀請大家在這棵樹還在時享受它的存在。」據透露，麥吉爾夫婦計劃將樹木砍伐後的木材捐贈給對街的學校，作為生態遊樂場的材料，延續這棵古樹的傳承。

雖然麥吉爾一家已經獲得了一些家人的經濟支持來支付部分移除費用，但他們仍然希望市府能為那些家中有遺產樹卻無力承擔巨額費用的房主提供補助。「保護這些歷史悠久的大樹很重要，但當它們走到生命盡頭時，對房主來說，這筆費用實在太沉重了。」

這場與古樹的告別提醒每一位購房者：在享受樹木帶來的美好與歷史的同時，也要考慮它們可能帶來的維護責任和經濟負擔。為避免類似的情況，購房者可以考慮以下幾點建議：

檢查樹木狀況：在購房前，特別是對於擁有大樹或古樹的房產，請專業樹藝師檢查樹木健康狀況，了解是否有潛在的病害或結構性問題，這樣可以提前評估未來的維護費用。 瞭解當地政策：了解市政府對於歷史樹木的保護規定，某些樹木可能受到法律保護，無論健康狀況如何，移除或修剪都需要特別許可，而且相關費用可能需要由房主負擔。 考慮長期維護費用：大樹的維護成本可能隨著時間增加，包括修剪、治療病害，甚至最終的移除費用。購房時，這些潛在成本應納入長期房屋維護計劃中。 檢查保險範圍：確保你的房屋保險涵蓋與樹木相關的損害和維護。例如，確認保險是否涵蓋倒塌樹木造成的損壞，或是否包含樹木移除的費用。

購房時，除了考量房屋本身的狀況，房產上的樹木同樣值得注意。提前了解並準備好可能的責任和費用，才能避免未來面臨難以預見的經濟壓力。