貨運火車越來越長  司機被困越來越久  聯邦資助下 火車阻塞交通問題有望解決

(本報綜述）經常駕車行走東南區鐵路區附近的駕車人士，一定會碰過要停下來讓長長的火車經過。這一個『停下來』，可能是半小時，亦可能是超過一小時。這個火車堵塞道路的情況，令到不少駕車人士都感到非常煩惱。其中一個最嚴重的可算是Division街附近與12街的鐵路軌道位置，每次都令12街的交通堵塞，車龍長達幾條街。

在火車行經的波特蘭中東邊一區，有超過1,500人聯署，要求波特蘭交通局（PBOT）採取行動。

去年波特蘭交通局申請了國家交通局一個新的贈款計劃-鐵路道口消除計劃。結果傳來好消息，獲聯邦政府批出50萬元。

波特蘭獲得的資金是全美範圍內為32個州的63個項目提供的5.7億美元鐵路道口消除撥款計劃（Railroad Crossing Elimination Program）的一部分。它是根據拜登總統的兩黨基礎設施法授權的。這計劃的目的是要改善全美鐵路網的安全和效率。

“火車堵塞助長了不安全的行為，”PBOT規劃師Zef Wagner 在8月份針對鐵路道口問題的演講中說。”騎自行車有時會跳過火車，這真的很不安全。”

除了聯邦這50萬元外，PBOT亦撥款15萬美元，一同用以研究波特蘭中東區的15個鐵路道口，希望找到解決“經常堵塞道路以及所引致的安全問題”的方法。

65萬元當然不足夠用來造什麽工程，但PBOT表示，這是一個好的開始。他們會進行研究，然後製成一份報告，建議有關短期和長期解決方案。長期方面可能涉及基本建設，包括調整或改進貨運軌道的工程，如建橋或隧道，令到火車和路面汽車分隔開。

貨運列車堵塞交通在波特蘭並不是新鮮事，只是近年來這問題變得更加明顯。鐵路公司為了節省成本和能源，將載貨列車加長。據了解，聯合太平洋的火車今天比2018年時長了30%，這一轉變導致全國堵塞在鐵路道口的汽車等待時間超長，也使到當地司法管轄區無法控制。

PBOT的通訊主任里維拉表示：“我們和公眾一樣對聯合太平洋公司缺乏回應感到沮喪。” “我們沒有權力影響他們的行為。”

在波特蘭，貨運列車堵塞在城市東側尤為突出：Powell Blvd 以北和Stark St 以南。其他地區也受到影響，但PBOT表示希望首先解決中東區問題。

有支持者建議，應設立網站提供火車行經的時間表，幫助司機避免被困在街道中。他們指出火車越來越長已是常態，現在已到了採取行動的時候了。

PBOT希望能在2025年前公佈有關的研究結果，之後才去尋找更多資金來解決問題。