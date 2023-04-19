財政部頒布清潔能源車輛稅務抵免資格清單

（綜合報導）不少人在買車時都瞄準了電車，不僅因為清潔能源智能車是未來大勢所趨，更因為買電車可以拿到不錯的優惠，比如7,500美元的聯邦稅收抵免！週一（4月17日），財政部就公佈了最新符合新電車稅收抵免資格的車型。雖然今年符合資格的車型較往年少了一些，但還是有很多受歡迎的品牌和車型囊括其中，比如福特、通用和特斯拉等。

根據新規定，消費者購買符合條件的新車可以獲得最高7,500美元的稅收抵免。與之前的規則有所不同，新規之下可獲得抵免的電車數量沒有了限制。也就是說不再是“先到先得”，而是符合條件的車都有。

目前包括現代和日產等外國品牌在內的9款車型不再能拿到稅收抵免。但隨著這些品牌在美國創建製造工廠，未來可能重新獲得資格。而根據汽車製造商調整生產工廠和供應鏈的進度，未來也可能會有其他更多品牌車型加入稅收抵免名單。此外，購買二手電車和租賃電車也有相應的稅收優惠政策，且對電池組件或製造產地沒有嚴格的規定，但能拿到的整體稅收抵免較少，而且具有一定的收入要求。

可以拿到稅收抵免的車型清單如下：

2022-2023 Chrysler Pacifica PHEV

2022-2023 Jeep Wrangler PHEV 4xe

2022-2023 Jeep Grand Cherokee PHEV 4xe

2022-2023 Ford F-150 Lightning (standard and extended range)

2022 Ford e-Transit

2022-2023 Ford Mustang Mach-E (standard and extended range)

2022 Ford Escape Plug-in Hybrid

2022 Lincoln Corsair Grand Touring

2023 Lincoln Aviator Grand Touring

2022-2023 Chevrolet Bolt

2022-2023 Chevrolet Bolt EUV

2023-2024 Cadillac LYRIQ

2024 Chevrolet Silverado EV

2024 Chevrolet Blazer EV

2024 Chevrolet Equinox EV

2022-2023 Tesla Model 3 Standard Range RWD

2022-2023 Tesla Model 3 Performance

2022-2023 Tesla Model Y AWD

2022-2023 Tesla Model Y Long Range AWD

2022 Tesla Model Y Performance

最新版清潔能源車輛稅務抵免資格清單，公眾可訪問https://www.fueleconomy.gov/進行查詢。

同時，財政部亦頒布了適用於二手清潔能源車輛的稅務抵免政策，具體可查詢：https://fueleconomy.gov/feg/taxused.shtml