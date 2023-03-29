貝克文化博物館華人歷史展 訴盡淘金期華人的艱辛

（本報訊）上星期四，在中華會館主席李汝堯的帶領下，來自波特蘭僑界一行11人一同驅車四個多小時，前往位於本州東部的貝克市（Baker City)，出席貝克文化博物館有關當地華人歷史的展覽，其中包括砵崙協勝公所元老陳仕力，中華會館副主席廖懷澤，砵崙華埠博物館董事梁美麗等。眾人亦趁此機會，到貝克華人墳場拜祭埋葬在這裡的先輩。

說到華人在俄勒岡州的歷史，就不能不提貝克市（Baker City)。與美國西部的大部分地區一樣，華人在貝克縣從金礦開發、建造溝渠、修建鐵路和為社區提供服務方面發揮了重要作用。貝克文化博物館的董事向記者表示：『沒有早期的華工就沒有今天的貝克市』！

據歷史記載，當時在這裡淘金的中國人，熟悉開溝、築壩、抽水等活計，這都是他們在家鄉水稻種植的基本工作。來到美國淘金，他們也把這治水經驗運用到淘金中。據說，經過他們淘過的礦區，連“塞進蟲子牙縫的”金子也找不出來了。華人更利用這水利方式，在貝克市開闢了大片種植蔬菜的農地，除了自給自足外，更買給當地人。

今次的展覽標題：從先驅者到社會賢達（From Pioneer to Pillar)，內容將百多年前，華工漂洋過海，到這裡謀生的艱苦情況展示出來。

貝克文化博物館的執行董事林恩.威姆斯(Lynn Weems)說：「早期華工對貝克市作出了不可磨滅的貢獻，在1800年代的後期，華工用他們的勞力在此辛勤工作，生活的艱苦情況是無人可及的。他們更開闢田地，種植蔬菜，供應整個貝克縣城，後期的中國餐館亦為居民提供不同的美食。好可惜當時的唐人街已毀掉。」

在展覽中亦提到一段令人髮指的屠殺事件。1887年，5月25日晚上，有34名在俄勒岡淘金的華工被虐殺，七名白人暴徒拿走了華工用生命換回來的黃金沙子。據說每個華工擁有至少當時市值五千美元以上的金沙。最後兇手被捕，但卻無罪釋放，更被當地人奉為“英雄”。

今次的展覽，看到的是一班在背後工作的白人朋友，他們對華人先輩的尊重，就從展覽的標題『從先驅者到社會棟樑』就能完全感受到。

威姆斯表示，今次的展覽，非常道感謝中華會館在背後作出的種種支援支援，包括言語上的翻譯。

『從先驅者到社會棟樑』的展期為期三年，每年由三月底至十月底展出。

欲觀看展覽內容視頻，請留意波特蘭中文電視的youtube頻道。