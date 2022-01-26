變種「隱形Omicron」速增 世衛警告
（綜合報導）在新冠新增確診數上週達到另一個紀錄高點下，世界衛生組織（WHO）25日表示，與Omicron變異株相關的風險程度仍非常高。WHO警告，Omicron變種病毒有新的亞變種、被稱為「隱形Omicron」的BA.2，已在至少40國現蹤，北卡羅來納和華盛頓州也已出現病例。
世衛組織在每週流行病學的更新中指出：「有超過2,100萬新增確診病例被通報，是自從疫情爆發以來，一週確診數的最高紀錄。」
世衛組織表示，在截至23日的一週，新增確診數增加5%。相較之下，前一週的新增確診數增加幅度為20%。
這份報告表示，Omicron超越其它變異株，持續增加主導全球疫情。BA.2又名「隱形Omicron」，因其PCR檢測雖呈現陽性，但科學家當下難以判斷是否為Omicron，這可能影響後續治療；BA.2已在丹麥和英國迅速傳播，初步報告顯示，BA.2致死率似乎不及Omicron。
美國本土也有BA.2病例，杜克大學傳染病學家沃夫表示，北卡州已出現BA.2病例；華盛頓州截至24日也測到至少兩例。
世衛組織說：「當前新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)的全球流行病學特徵是，Omicron變異株在全球範圍具主導地位，Delta變異株的盛行率持續下降，以及非常低度流行的Alpha、Beta與Gamma變異株。」
世衛組織表示：「在2021年11月及12月經歷Omicron確診數快速增加的國家，已經或開始看到確診數的減少。」然而，世衛組織認為：「基於目前可取得的證據，與Omicron變異株相關的整體風險仍非常高。」
世衛組織說，過去30天收集到的、已經定序並上傳至全球共享流感數據倡議組織的檢體，Omicron所佔比率為89.1%。
前一個在全球主要流行的變異株Delta，佔有的比率為10.7%。