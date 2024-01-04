護士為患者註射自來水致9死

(本報綜述)近日，俄勒岡州Asante Rogue區域醫療中心的一名護士被指控涉嫌用自來水替代芬太尼注射入患者體內，導致約十名患者死亡。

據報道，這名護士將本應注射在病人身上的芬太尼或其他藥物，替換成了自來水，以此來掩蓋其本人濫用藥物的事實。目前，該訊息並未得到官方的驗證或回應。根據醫院內部消息，目前可能已經造成多達九名患者死亡。

自來水通常不是無菌的，其中可能包含各種微生物，包括細菌、病毒和其他病原體。在醫療環境中，為了防止感染和保障病人的安全，醫療工作者通常會使用經過消毒處理的液體，而不是自來水。在此次事件中，護理師將自來水注射給患者，可能導致了假單胞菌（Pseudomonas）的多次感染。假單胞菌是一種在環境中廣泛存在的細菌，可以在土壤、水等自然環境中找到。然而，當它進入人體內部，尤其是透過注射進入人體，可能引發感染並導致患者出現嚴重病症，如敗血症、肺炎等。

「藥物挪用」通常指的是醫護人員使用非正規或不恰當的物質替代患者應該接收的合法藥物，這可能出於各種原因，包括個人濫用、盜竊、或者其他不當動機。業內專家米勒博士表示，這種不當行為在醫療產業中並非孤例，而是可能在多個醫療機構發生的問題。

Asante Rogue區域醫療中心是位於美國俄勒岡州梅德福德（Medford）的醫療機構。該醫療中心提供全面的醫療服務，包括急診護理、手術、產科、內科、外科等多個領域。醫療中心的服務涵蓋梅德福德市及週邊地區，為當地居民提供醫療保健服務。

醫院已向執法機關報告了此問題，但確切的受影響患者人數等細節尚未正式確認。目前尚未提起任何指控，但警方正在積極調查此事件。