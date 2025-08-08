護士涉嫌盜用老人身份與信用卡被捕

（本報綜述）麥明維爾（McMinnville）警方近日逮捕了一名護士，指控其盜取兩名年長病患的銀行卡並進行消費。

被捕者為58歲的珍妮特·琳恩·柯林斯（Jeanette Lynn Collins），曾在Life Care Center擔任認證護士（CNA）。調查顯示，2024年8月，警方接獲報案，一名在OHSU希爾斯伯勒醫療中心住院的居民信用卡被盜，隨後在華盛頓縣與哥倫比亞縣多次被盜刷。

2025年6月13日，華盛頓縣大陪審團對柯林斯提出多項指控，包括一級虐待老人、身份盜竊、二級盜竊及信用卡詐欺使用，並簽發逮捕令。

7月1日起，在莫拉拉（Molalla）又出現多筆未經授權的刷卡交易。柯林斯承認拿走卡片，但稱“記不清是否在莫拉拉用過”。同月15日，麥明維爾警方根據逮捕令在其家中將其拘捕，並追加本地案件相關指控。

另一名受害者曾於6月2日至19日期間入住麥明維爾的Life Care Center，6月28日報告其銀行卡被盜，隨後發現6月20日與23日在當地沃爾瑪有共計382.66美元的消費。沃爾瑪資安團隊提供的監控錄像明確指認柯林斯為涉案人員。

在接受警方詢問時，柯林斯承認“用過卡幾次”，理由是自己“沒錢”。

由於柯林斯的工作性質使其接觸到多名行動不便的老人，警方擔心或有其他受害者。目前已公開其拘捕照片，呼籲知情人士聯繫斯卡普斯警方或當地執法部門。