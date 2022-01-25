議員警告：波特蘭如不更改政府架構　政府注定會失敗



近年發生在波特蘭的眾多不如意社會事件，已令到市民對波特蘭市政府失去了信心。當民眾看到了以下的情境時：市中心大部份商舖玻璃門窗被砸，全用木板封上；為人熟悉的地標不見了；公眾地方被迫圍起；無家者營地大量擴展到民居；到處堆起的垃圾已變為本市的新景觀之一，您還會認為這個政府還有用嗎？

居住在本市的大衛說：”這個政府似乎什麼都不做。他們擰著雙手，偶爾會說，‘這太可怕了。’他們什麼都不做，只顧著在鬥爭，看看誰監管的部門得到更好的關照。”

另一名市民托德說：“我想不到可用什麼來形容目前的景況，我感到極度不滿、政府沒有回應、沒有問責，市民所住的地區變得極不安全。”

有市民問，去年夏天幾乎每天都發生槍擊案時，市議會做了甚麼？在8月，會議曾兩度因法定人數不足而要取消會議。

市民伍德說：“我認為他們在玩逃避責任的遊戲。議員們害怕做跟以往不一樣的事情，怕如不成功會遭到指責”，“我不認為這種形式的政府可以為波特蘭的市民服務。”

提到城市的運作方式，有城市專家表示，與美國任何其他主要城市相比，波特蘭的政府是最不負責任、效率低、兼且政府架構已過時。

市議員馬普斯說“我會告訴你，實際情況比這更糟。”

馬普斯去年剛上任市議員，他是由選民投票選出來為他們服務的，但卻發現，在這樣一個的政府架構下，甚麼都做不了。

他說，很多市民都以為，市政府有一個市長和4名議會成員。而實際上卻是我們有5個市長，各自管轄自己的範疇，這包括市政府內的不同部門如消防、警察、水務、公園、房屋、環保…………等等。每位議員被分派監督多個部門，管理過千的員工、千億元的財政預算、勞工協議、策略計劃、以及日常的運作。

其實早在 3 年前，惠勒市長已直言不諱地說到：為什麼議員們—包括他自己—不應該負責管理這些部門：因為這不是人民選舉他們出來的原因。

當時市長指出，參加競選這些工務的通常都是一些社會的積極份子，但政府卻要求他們在當選後擔任一個大企業的經理角色，而這正正是他們欠缺的經驗。反過來，市民以為選他們出來是要代表市民在政府發聲，但這份工作卻完全做不到！

更糟的是，市政府各部門之間沒有溝通，亦不會合作或是分享數據。遇上需要解決本市一些最棘手的問題時，例如無家者問題，災難就此爆發。

出任市政府審計員已有7年的卡瓦列羅指出，在過去的兩年裡，本市經歷了一場接一場的危機，把波特蘭市政府委員會架構的弱點暴露無遺。她說：“你可以環顧四周，看看無家者遇到的困難。他們急需要各種的服務，本市有幾個部門同時都在處理這個問題，但是卻沒有一個負責解決問題的人。”

卡瓦列羅說：“現在有 3 位負責不同部門的議員需要團結起來，為市民提供公共安全，如果你不能令到3 位議員朝著同一個方向努力的話，那就注定會失敗。”

事實是，政府已經倒下， 因為缺乏問責已令政府付出了代價。

卡瓦列羅再指：波特蘭市政府實際上是一個由5人組成的委員會，而5個人分別有自己的議程和想要達到的目的，她說：”如果你有5個人負責，那就是沒有一個真正的負責人。這就是為何我們需要問責制。”

談到問責制，首先要說到市議員選舉的方式。在波特蘭，市議員在全市範圍內由選舉產生的，而在美國其它主要城市，這選舉都是由地區選舉產生的。

背後的道理是，如果波特蘭被劃分為多個地理區域，每個議員都居住在該區域並由該區的居民選舉產生，他們了解當區的居民和社區，看到當區的問題，參與街坊會議，實際傾聽居民的聲音並做出回應，並在市政府為您發言。

波特蘭市目前的情況就完全不一樣。讓一個不住在你區的人來代表你說話，似乎有點荒謬，相信來自同區的代表會有更大的影響力。以東南區作例子，這區有全城最多未鋪好的馬路，一直以來，不知有多少居民請求政府鋪好家門前的爛路，但未有得到政府的回應，區內的居民認為政府不照顧他們。原因是沒有人代表這區在市議會中說話。

有市民指出，東南區的情況如發生在其他城市，是絕對不能容忍的。到處都見到垃圾堆積如山，向政府投訴多次都得不到回覆，這已嚴重影響到附近居民的安全，特別是小孩和學童。市民都急壞了，但政府卻不理。有街坊組織邀請議員到區親身看一下環境，很多時議員都不會出現。

作為市議會中少數的非裔議員，馬普斯認為，議會需要更多如他一樣居住在東南區的領導人，才能真正代表這一區的市民發聲，因為他們明白生活在這裡的居民所面對的挑戰。他強調，其實不單是東南區，不少其它地區的街坊亦有同樣的體驗。他們指出，政府的態度就像：你不喜歡，大可以離開波特蘭到其它大城市生活，而你的房子一定有來自三藩市的新移民買下來，而他們會繼續向政府繳稅。

不少市民都在期待改變，目前民間已有一股求變的力量，多個月前成立的波特蘭憲章委員會（Portland Charter Commission）展開多次會議，向民眾徵求政府改革的意見。

馬普斯成立了一個政治行動委員會，得到了很多社區的支持，他們正在籌集資金，讓波特蘭市民意識到投票支持改革的重要性。他對憲章委員會提出關於政府的任何想法持開放態度，但表示地區代表是關鍵。他強調：希望看到市議員是按區域選出來的。

對這一點，卡瓦列羅表示非常同意，因為現時市議員只能為他們所管轄的部門發聲，而不是為選他們出來的選民發聲！

馬普斯表示，”我相信，我們可以做最重要的事情之一就是改變政府的形式，而目前的架構已過時，是站不住腳的。如果我們不改變，波特蘭市政府就注定會失敗。”

周一晚，市議會就政府架構改革作出討論，建議會在今年11月的選舉作公投。