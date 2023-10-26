議員攜帶槍支於香港乘機被捕

(綜合報道)一位華盛頓州州議員在香港搭乘國際飛機時，因隨身行李中攜帶槍支被逮捕，並被控犯下「無牌管有槍械罪」。該議員聲稱，這支槍在波特蘭國際機場的安檢點並沒有被檢測出來。

10月21日，華盛頓州的共和黨籍州參議員威爾遜搭機飛抵香港國際機場後，在自己的公事包內發現了一把左輪手槍，並向海關官員通報此事，隨後被拘留，23日首度在沙田裁判法院出庭應訊。

大公報指出，威爾遜暫時無須答辯，主審法官裁定30日再行提訊，准許他以港幣2萬元（約2556.5美元）現金保釋，但必須交出旅遊證件，且不得離境。威爾遜在聲明表示，「這是無心之過，我預期情況將很快就會得到解決」。

威爾遜的辦公室表示，威爾遜和妻子計劃前往東南亞度過為期五週的假期。他「沒有意識到」公事包中有一把手槍，而波特蘭國際機場的行李檢查人員也「並未註意到」。直到在從舊金山飛往香港的途中，當他伸手從公事包裡拿一塊口香糖時，才發現了那把左輪手槍。該辦公室表示，這把槍沒有裝彈，威爾遜一下飛機後立刻前往報告給了香港海關。

有報導指出，威爾遜是在抵達機場跟檢查行李時，該把左輪手槍才被搜出來。但根據他的聲明，這些報導並非實情。此外，雖然威爾遜的手槍並未在香港註冊，但在華盛頓州已登記，而他也在該州有擁槍執照。

在選區長景市擔任港口專員的威爾遜也計畫造訪世界上最大港口之一的上海港，並且跟當地同行碰面。他說，一旦在香港的事情得到解決，希望恢復旅遊計畫。威爾遜的辦公室強調，他此次度假使用的是自己的個人費用。

波特蘭國際機場由波特蘭港（Port of Portland）營運，發言人將置評請求轉給負責管理機場所有乘客檢查的聯邦運輸安全管理局，后者則在電郵表示，正在收集資訊。

香港機場管理局將置評請求轉給執法主管機構，香港海關在法律訴訟進行期間拒絕評論。