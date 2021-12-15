議員告警察工會市政府 要求賠償500萬零1元

（本報綜述）就今年3月被虛假指控的事件，市議員哈迪斯蒂向波特蘭警察工會（PPA），以及該會前會長漢澤克及波特蘭警官奧斯曼提告，指控他們在3月的一宗撞車意外後逃離現場的案件中，洩漏錯誤的訊息，誤指嫌疑人為哈迪斯蒂，，在事後發現涉事者另有其人。哈迪斯蒂現要求PPA賠償300萬元，以及要求兩名被告各賠款100萬元。

除此之外，哈迪斯蒂也向波特蘭市政府索償1美元，指市政府侵犯了哈迪斯蒂免受種族歧視的權利。

哈迪斯蒂的兩名律師在一份聲明中說：“哈迪斯蒂議員對警察問責制和改革的積極，使她成為波特蘭警隊和工會中許多人的頭號公敵。”“雖然他們因此而試圖懲罰她，並迫使她下台，但哈迪斯蒂議員絕不會保持沉默。本著透明、問責和公正的精神，我們期待她出現在法庭的一天，讓她可以直接向陪審團講述她一方的故事。”

在今年3月3日下午約5點，一名白人女子報案指一名駕駛一輛棕褐色豐田房車的黑人女子，在撞車後逃離現場，而這名白人女司機聲稱，她發誓這人是市議員哈迪斯蒂。警方在調查後，在零晨1點到哈迪斯蒂的住宅。根據哈迪斯蒂的陳述，警察大力敲門，甚至吵醒了她的鄰居。並指警察似乎要將她押走。

而這錯誤的信息更被洩露，一個名為「拯救波特蘭聯盟」在取得這信息後放到他們的臉書頁上，導致《俄勒岡人報》作出報導，令到這宗哈迪斯蒂的虛假信息快速傳開，特別是在右翼的媒體中。幾個小時後，哈迪斯蒂召開新聞發布會，譴責這些指控是誹謗活動。而波特蘭警方隨後亦發聲明指事件與哈迪斯蒂無關。

事件發生一星期左右，波特蘭警察工會時任會長漢澤克突然請辭，當時工會的董事局形容事件為：嚴重，獨立的錯誤，但卻未有具體指出漢澤克做了甚麼。

哈迪斯蒂早在8月時已計劃向警察工會和市政府採取法律行動，並已於周一在麥魯瑪縣法院向他們正式提出訴訟，指控波特蘭市緊急通信局的一名員工，將有關肇事逃逸的信息洩露給她的同事和其他城市僱員知道。

控方指控漢澤克將消息洩露予俄勒岡日報，而另一名被告奧斯曼警官則洩露予「拯救波特蘭聯盟」的創辦人。訴訟稱，洩密是“因為種族，是為了報復哈迪斯蒂多年來反對波特蘭警隊和波特蘭警察工會成員的種族歧視”，不論這些陳述是否虛假，洩密者要麼知道信息是假的，要麼是“魯莽行事”。