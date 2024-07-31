警長辦公室拒絕拘留首位因違反波特蘭市露營規定而被捕者

(本報綜述)波特蘭警察局根據最新的露營禁令,於7月26日週五早晨進行了首次逮捕。根據該禁令，禁止在公共道路上的露營。警察在波特蘭東北區逮捕了一名據稱多次拒絕入住庇護床位或微型房屋且不願意搬走的露宿者。

然而，當警察將這名男子帶到市中心的麥魯瑪縣拘留中心時，負責登記嫌犯的警長辦公室人員拒絕處理此案。

警長辦公室發言人約翰·普洛克副官表示，這是因為縣監獄不會拘留因違反市政條例而被捕的人，縣監獄只拘留因違反《俄勒岡州修訂法典》而被捕的重罪或輕罪犯。

2023年8月，麥魯瑪縣警長妮可·奧唐奈發布了一項指令，明確規定了縣監獄只會拘留因違反州法律而被捕的人，而不會拘留因違反市政條例而被捕的人。這一指令是為了在疫情期間進一步明確政策，縮小警長辦公室會拘留的罪行範圍。

警長辦公室表示，會繼續與其他執法機構和合作夥伴共同努力，來有效管理監獄中的囚犯數量，同時確保全縣各個社區的公共安全需求得到滿足。

波特兰市警察局發言人邁克·本納表示，他「無法談論警長辦公室和波特蘭市之間的任何不一致」，但確認被捕的男子在監獄拒絕拘留他後，只能「被釋放」。「波特兰警察局警官只是進行了逮捕，這是警员应尽的义务，」发言人表示，「市警察局不決定誰被拘留，誰不被拘留。」

波特蘭市議會於五月一致通過的法令，從7月1日開始，違反市政規定的人可能被判處100美元罰款或最長七天監禁。然而，截止目前，沒有任何一位違法者被拘留。