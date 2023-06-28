警方首試用『無證行醫』來逮捕毒犯

（本報綜述）波特蘭市的執法部門開始使用新的手法來對付街上非法和危險的毒品。

在最近，一名警員在市中心使用『無證行醫』的理由來拘捕一名販賣毒品的人士。

負責拘捕的警員阿諾德，在波特蘭警察局工作了大約六年。過去兩年他一直在中央自行車隊工作。他日常的工作主要處理街頭犯罪，其中包括大量的吸毒、毒品交易和相關的犯罪行為。在本月14日，阿諾德在第九街和摩理臣街的拐角處巡邏時，發現一名男子（後來被確認為貝克）在販買毒品。阿諾德說：“他似乎是那些低級毒販之一，他有一點毒品，但不是很多，也不是很多錢，並且他有一個故事。”

阿諾德表示貝克告訴他，他正向那些需要毒品來對抗戒毒的人販賣毒品。並稱自己在扮演醫生的角色，雖然他沒有讀過醫學院，也沒權開藥。

根據法庭文件，考慮到貝克身上持有的少量毒品——2.1克冰毒和兩片芬太尼藥丸——警員以“無證行醫”罪名逮捕了貝克。阿諾德警員認為這是一個好機會來嘗試使用這新理由，並探索這樣的刑罰。

這種策略並非聞所未聞。

自今年年初以來，麥魯瑪縣地方檢察官已起訴了六名假冒商標的人。這些人在含有芬太尼的藥丸上印上M30的印記，最終侵犯了Mallinckrodt Pharmaceuticals 的商標。

“我個人覺得以4美元的價格向一個死在街上的人出售芬太尼之類的東西是一種冒犯，”阿諾德警官在談到他最近的拘捕時說道。

地方檢察官辦公室發言人發表了一份聲明，稱他們能夠以“無證行醫”罪名起訴貝克，該案現已提交大陪審團審理。

地方檢察官辦公室的聲明稱：“對我們來說，利用所有現有法律起訴那些在街頭傳播芬太尼等危險藥物的人非常重要。”