警方終出手打擊非法賽車 拘捕多人　扣查8輛汽車

（本報綜述）近期在波特蘭市的非法賽車和飄移等活動猖獗，市民一直不滿警方的不作為。但周日晚發生在北區的街頭賽車，警方終於出手了，拘捕了12名參與活動的人士，扣查8輛涉事汽車，並在事件中搜出兩枝手槍。

波特蘭警隊表示，當晚是與麥魯瑪縣警及俄勒岡州警的一次聯合行動。

波特蘭市長惠勒在周二特別舉行了新聞發佈會，公佈政府嚴打非法街頭賽車的新政策，包括設刑罰，以及與麥縣警及州警聯合行動，以解決警隊人手不足的問題。市長指這等非法且危險的活動，將參加者和圍觀的觀眾陷入一個極度危險的環境中。

早在周六下午，波特蘭警察局長洛弗爾發表了一段視頻聲明，表示該局正在採取措施阻止街頭賽車繼續在市內進行。他說，警方已得到執法夥伴（麥魯瑪縣警及俄勒岡州警）的幫忙，聯手打擊和制止這種非法活動。並勸喻參加活動的人必須停止，因為這是危險且對社區造成極高昂代價的，現在是時間應該相互尊重。

上月，波特蘭市議會通過了一項針對街頭賽車的緊急法令，為警察提供多一項工具來打擊活動，和對被捕者進行更嚴厲的懲罰。參加街頭賽車的人可能面臨長達30 天的監禁和高達500 元的罰款。

華盛頓州以及波特蘭的鄰近城市一向都有禁止街頭賽車的法律，唯獨波特蘭市沒有。

這項新法令通過至今剛好一個月，在通過當時，警察局以人手不足為理由，稱無法採取行動來打擊活動。如今跟執法夥伴商討合作的方案後，會聯手把涉事人士繩之於法。

在過去多個月來，這些霸佔街頭的活動經常吸引數百名觀眾和賽車手出現，他們任意封鎖市內的十字路口、停車場甚至橋樑來進行這等非法的活動。

根據波特蘭警方的數字，由2020年6月至今，已有5人因參與這些非法活動而喪命。