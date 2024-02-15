警方清理Glenfair社區露宿者营地逮捕30人

(本報綜述)2月13日週二早上，Glenfair社區的道路封閉了幾個小時，波特蘭警方正在清理一個無家可歸者營地，鄰居們說這個營地一直令人擔憂。

據波特蘭警透露，這個位於東北149街和Couch街的營地約有50人居住。當警方於上午8點左右抵達時，約有20人逃離了該地區，而另外30人則因各種罪行被捕。

鄰居表示，該營地在疫情期間只有大約四到五個帳篷，但人數不斷增加，對社區造成了不安。莫娜·麥克唐納（Mona McDonald）在該地區居住了30多年，她表示這種情況與她曾經生活的寧靜社區截然不同，對於社區的變化感到不安。「我在自己的社區裡不再感到舒適。至少可以說，這真的很可怕，」她說。「深夜了，外面還都是人，大喊大叫、販賣毒品…就在最近，還有一位女士試圖在我家前草坪上鋪床。」

波特蘭警察東區反應小組的中士克雷格安德森表示，他們與業主克里斯·亨德森合作，協調驅逐過程。他還表示，這是他長期以來見過的最糟糕的情况之一，特別是該營地涉及犯罪活動，對於私人財產的影響也是無法忽視的。

警方表示，他們將繼續協助業主完成清理工作，確保該地區不再形成營地，同時協助那些需要幫助的無家可歸者找到適當的住所。

50人中的大約60%（30人）因涉及各種罪行而被逮捕，該露宿者營地可能早就成為了犯罪活動的聚集地！